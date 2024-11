Um incêndio deflagrou na manhã desta quinta-feira no telhado de um edifício residencial de luxo, em Hudson Yards, um bairro no centro da ilha de Manhattan, em Nova Iorque. As imagens que se multiplicaram nas redes sociais mostram parte da famosa skyline da cidade coberta de espesso fumo cinzento.

O departamento de bombeiros de Nova Iorque avança que o fogo começou por volta das 11h30 (16h30 em Lisboa), no último andar do edifício chamado The Set, localizado na 10.ª Avenida de Nova Iorque. No local estão cerca de 80 operacionais e não foram registadas vítimas, acrescentaram os bombeiros, citados pela televisão local. Ainda não foram avançadas causas para o incêndio.

A building in #HudsonYards is burning right now. Took these images from my bedroom & called 911. Prayers pic.twitter.com/LGzxQp1CCq — Jade Nash (@jadenashtv) November 14, 2024

The Set é um edifício de luxo, com 44 andares, que se apresenta como “uma mistura entre hotel de cinco estrelas e experiência residencial de luxo”.

Mas este não é o único incêndio em Manhattan que está a pintar a cidade de negro. Do outro lado da ilha, um incêndio no parque Inwood Hill, que deflagrou durante a noite, obrigou à mobilização de drones, unidades dos Marines e de combate a incêndios florestais, num total de 140 operacionais. Aqui, também não se registaram feridos. O comissários dos bombeiros de Nova Iorque destacou “o número pouco habitual de incêndios em parques nas últimas semanas”, devido às condições meteorológicas, que se fazem sentir na cidade norte-americana. Está em vigor uma proibição de queimadas.

The brush fire in Inwood Hill Park is now a 2-alarm fire. The FDNY is utilizing multiple units, including drones, Marine Units, and Brush Fire Units. pic.twitter.com/rtgU1Tep19 — FDNY (@FDNY) November 13, 2024