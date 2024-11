O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, numa entrevista à rádio ucraniana, que não vai aceitar uma “capitulação” num possível acordo de paz assinado com a Rússia. Citado pelo jornal Ukrainska Pravda, o Chefe de Estado manda um recado ao seu homólogo russo. “Vladimir Putin gostaria de negociar com base numa capitulação para o nosso lado, mas ninguém lhe vai dar isso.”

Volodymyr Zelensky apontou, no entanto, que o líder russo não está “interessado na paz”. “Isso não significa que ele não se queira sentar com alguns líderes”, explica, acrescentando que o objetivo de Vladimir Putin é “quebrar o isolamento político”. “Para ele, é benéfico sentar-se, falar e não chegar a um acordo”, denunciou o Presidente ucraniano.

Para as negociações, o Presidente ucraniano garantiu que são possíveis seguindo apenas uma condição: “Desde que a Ucrânia não esteja sozinha com a Rússia e [a Ucrânia] seja forte”. “Que tipo de negociações pode haver com um assassino? Se falarmos sozinhos com Putin, apenas com o assassino, e estivermos nas condições em que estamos agora, não fortalecidos por alguns elementos importantes, é desde logo um estatuto de perdedor para a Ucrânia. Numa posição fraca, não há nada a fazer nestas negociações”, justificou.

Segundo o Chefe de Estado, uma “posição fraca”de Kiev não levaria a “um fim justo” para a guerra, desencadeada pela invasão russa de fevereiro de 2022. Volodymyr Zelensky referiu ainda que quer o fim da guerra no seu país em 2025 por “meios diplomáticos”. “Devemos fazer tudo para que esta guerra termine no próximo ano. Devemos acabar com ela por meios diplomáticos”, reforçou.

Sobre a linha da frente, o Presidente ucraniano admitiu que existem “avanços lentos” da Rússia e também reconheceu que as tropas ucranianas enfrentam fadiga. “Quem está na linha da frente precisa de descanso. Outros batalhões deveriam tomar o seu lugar. Mas imagine-se que esses outros batalhões não estão propriamente equipados. Como é que podemos enviá-los para lá como carne para canhão, como os russos fazem? Ninguém quer isso”, explicou Volodymyr Zelensky.

Além disso, o Chefe de Estado ucraniano queixou-se dos atrasos em relação à chegada do apoio militar norte-americano. “O dinheiro ainda precisa de ser entregue”, afirmou, acrescentando que a Ucrânia “nem metade recebeu”. E Volodymyr Zelensky também lembrou que a Europa desempenhou um papel importante na ajuda à Ucrânia. O Presidente da Ucrânia destacou que está “grato” por todo o apoio, mas que deve ser “honesto” quando as coisas não correm bem.