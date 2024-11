O Papa Francisco garantiu este domingo que os abusos dentro da Igreja são “uma traição à confiança e à vida”, durante a homilia para a oração dominical do Angelus a partir da janela do palácio apostólico do Vaticano.

“Uni-me à Igreja em Itália, que amanhã [segunda-feira] propõe um dia de oração pelas vítimas e sobreviventes de abusos. Cada abuso é uma traição à confiança, é uma traição à vida”, disse Francisco diante dos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Durante a homilia para a oração dominical do Angelus, o pontífice apelou ao fim das guerras em todo o mundo.

“Rezemos pela paz, na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão. A guerra torna-nos desumanos e leva-nos a tolerar crimes inaceitáveis”, afirmou, apelando “que os governantes ouçam o clamor do povo que pede paz”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Papa Francisco referiu também que entre sábado e domingo três pessoas foram beatificadas na Albânia e na Alemanha.

Na cidade de Escútari, na Albânia, “foram beatificados dois mártires, Luigi Paliq, sacerdote dos Frades Menores, e Gjon Gazulli, sacerdote diocesano”, ambos “vítimas de perseguições religiosas no século XX”.

Na cidade alemã de Freiburg im Breisgau “Max Josef Metzger, fundador do instituto secular de Cristo Rei, e opositor ao nazismo pelo seu compromisso religioso com a paz, foi beatificado”, continuou o líder dos católicos.

Metzger foi um religioso e pacifista alemão que foi executado pelos nazis em 1944.