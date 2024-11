A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, dois homens e uma mulher suspeitos de crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo/falsidade informática e branqueamento de capitais, na sequência de uma operação policial nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Segundo um comunicado da PJ, a investigação iniciou-se em janeiro de 2024 na sequência de uma comunicação de uma empresa nacional alvo de phishing/smishing bancário.

De acordo com a mesma informação, “após utilização de uma página idêntica à do seu banco, a empresa foi contactada por falsos funcionários do banco, acabando por efetuar transferências bancárias que originaram um prejuízo de 125 mil euros, montante esse que foi depois utilizado pelos suspeitos para efetuar várias transferências bancárias para várias contas, dissipando, posteriormente, esses fundos”.

Após várias diligências, a PJ identificou os suspeitos responsáveis por “receber/dissipar fundos e/ou angariar ‘colaboradores’, titulares das contas primárias”.

Durante a operação denominada “Fora da Caixa”, que envolveu a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, em cooperação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, “foram efetuadas 10 buscas domiciliárias nas quais foram recolhidos elementos com valor probatório, designadamente telemóveis e documentação”.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 40 anos, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação adequada.