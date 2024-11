A PSP deteve nas instalações da AIMA do Porto um homem de 33 anos procurado internacionalmente pelas autoridades espanholas para cumprir uma pena de prisão por tráfico de droga, anunciou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a PSP refere que o homem foi detido na quinta-feira, por elementos do Núcleo de Estrangeiros e Controlo de Fronteiras, dando cumprimento a um mandado europeu para detenção e extradição, emitido por Espanha, para cumprir pena por tráfico de droga.

A PSP esclarece que o estrangeiro, em 2023, “havia efetuado um pedido de Manifestação de Interesse para obtenção de autorização de residência em Portugal, utilizando de uma forma fraudulenta dados de identificação, um contrato de trabalho e contribuições, situação detetada e sinalizada pela AIMA [Agência para a Integração Migrações e Asilo]”.

O homem, de nacionalidade marroquina, foi detido pelas 14h30, na Rua Calouste Gulbenkian.

Os polícias foram acionados para as instalações da AIMA, no centro de atendimento especial do Porto, “por ali se encontrar um cidadão sob o qual pendia um mandado de detenção europeu”.

“Ali chegados, foi possível apurar que sob o homem pendia um pedido de extradição emitido por Espanha para ali cumprir uma pena de prisão efetiva de seis anos pelo crime de tráfico de droga”, refere a PSP.

O detido recolheu aos quartos de detenção da PSP e será presente esta sexta-feira às autoridades judiciárias.