O Irão saudou esta quarta-feira o “fim da agressão” israelita no Líbano, na sequência da entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Israel e o Hezbollah, grupo apoiado financeira e militarmente por Teerão.

O Irão “congratula-se com a notícia do fim da agressão do regime sionista contra o Líbano”, afirmou em comunicado o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai. Teerão “apoia firmemente o Governo, a nação e a resistência libanesa”, continuou.

O cessar-fogo entre Israel e os militantes do Hezbollah, no Líbano, começou esta quarta-feira às 4h00 locais (2h00 em Lisboa). Anunciada na terça-feira, a trégua é um passo importante para pôr fim a quase 14 meses de combates desencadeados pela guerra em curso em Gaza entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

Não houve relatos imediatos de alegadas violações à trégua, e há sinais de celebração em Beirute. Israel prometeu que vai atacar se o Hezbollah violar o acordo.

O cessar-fogo prevê uma interrupção inicial de dois meses dos combates e exige que o Hezbollah ponha termo à presença armada no sul do Líbano, enquanto as tropas israelitas devem regressar ao outro lado da fronteira.

Milhares de tropas libanesas adicionais e forças de manutenção da paz da ONU vão ser destacadas para o sul e um painel internacional vai controlar o cumprimento do acordo.