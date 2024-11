O novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, inicia no domingo funções com intenção de melhorar o método de trabalho da instituição nos dois anos e meio de mandato, nomeadamente organizando retiros para os líderes.

Fonte europeia referiu que Costa tem a melhoria do método de trabalho do Conselho Europeu como um dos seus objetivos, introduzindo, já com estreia na próxima cimeira, o formato de decorrerem só num dia, no caso, a 19 de dezembro.

Para tal, o antigo primeiro-ministo quer reforçar os poderes do Coreper (que reúne os embaixadores dos 27 Estados-membros e prepara as conclusões das cimeiras) e introduzir encontros em forma de retiros dos líderes, para debates “sem a pressão das conclusões, de resultados imediatos” e com delegações pequenas.

O primeiro retiro está marcado para fevereiro, na Bélgica, dedicado ao tema da Defesa e na qual deverão participar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

As prioridades políticas de Costa vão desde a Ucrânia ao alargamento (mantendo-se o mérito como bitola para entrar no bloco europeu), passando pela competitividade, defesa, migrações, financiamento (nomeadamente o Quadro Financeiro Plurianual) e o atual contexto geopolítico.

A agenda para a próxima semana do novo líder do Conselho Europeu inclui já, na segunda-feira, uma reunião com as presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, a convite desta.

No dia 4, Costa discursa no Comité Económico e Social. Para 18 de dezembro, está agendada uma cimeira entre a União Europeia e os Balcãs Ocidentais, seguindo-se, em 19, a primeira reunião formal do Conselho Europeu, que deverá ser já no formato de um só dia.

Ainda no que ser refere aos métodos de trabalho Costa tenciona manter as reuniões com Ursula von der Leyen a cada duas semanas e encontrar-se regularmente com Metsola e também com a Conferência dos Presidentes do PE.

Encontros de trabalho com os líderes dos comités das Regiões e Económico e Social estão também nos planos do líder do Conselho.