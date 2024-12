Em atualização

Para “proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte”, o Presidente da Coreia do Sul impôs esta terça-feira a “lei marcial de emergência”. Yoon Suk Yeol acusa a oposição de controlar o parlamento, simpatizar com os vizinhos inimigos de Pyongyang e paralisar o governo com “atividades contra o Estado que preparam uma revolta”.

Numa comunicação surpresa feita ao país na televisão esta terça-feira, Yoon Suk Yeol prometeu “erradicar as forças pró-norte-coreanas e proteger a ordem democrática constitucional”.

Mas a decisão está longe de ser consensual, mesmo do lado do partido de Yoon Suk Yeol. Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o líder do Partido Popular considera esta decisão errada e já disse que iria tentar bloquear a sua entrada em vigor. Menos surpreendente foi a posição no mesmo sentido do presidente do Partido Democrático, na oposição, que discordou da medida dizendo que “é inconstitucional”.

Para a lei marcial entrar em vigor é necessário que passe no Parlamento o que acabou por não acontecer. A oposição convocou de imediato uma manifestação de deputados para a porta da Assembleia Nacional, que foi fechada pelas forças de segurança, mas depois reaberta. E acabaram por votar a favor de uma resolução que obriga o Presidente a levantar a lei marcial.

A decisão do conservador Yoon Suk Yeol surge num momento em que os seus índices de popularidade são baixos e em que os dois partidos estavam num impasse sobre a proposta de orçamento para o próximo ano. Por outro lado, Yoon, no poder desde 2022, tem estado debaixo de fogo com escândalos que envolvem a sua mulher numa alegada manipulação de ações e da aceitação de uma mala de luxo Dior. Yoon pediu desculpa em novembro, dizendo que a mulher devia ter tido outra atitude, mas tem recusado uma investigação independente ao caso.