Emmanuel Macron recusa demitir-se antes do final do seu mandato, em 2027, e garante que vai “exercer o cargo de Presidente até ao fim”. “A minha responsabilidade exige garantir a continuidade do Estado, o bom funcionamento das nossas instituições, a independência de nosso país e a proteção de todos vocês”, disse, citado pelo Le Monde.

Tal como marcado, falou ao país às 20h00 da noite (hora local em França), um dia depois de os deputados franceses terem aprovado uma moção de censura e fazerem cair o governo de Michel Barnier. Macron não apresentou, contudo, um novo nome para o cargo, dizendo que só o fará “nos próximos dias”.

No discurso, começou por agradecer ao primeiro-ministro demissionário “pelo trabalho que realizou pelo país”, pela sua “dedicação” e pela sua “combatividade”. Macron disse acreditar que o governo de Barnier esteve “à altura do momento”.

Para o chefe de Estado francês, “a extrema-direita e a extrema esquerda uniram-se numa frente anti-republicana“, que gerou este desfecho. “Eu sei que algumas pessoas estão tentadas a responsabilizar-me por essa situação. É muito mais confortável”, acrescentou.

Macron garantiu ainda que uma lei financeira especial será apresentada ao Parlamento antes de meados de dezembro para que seja possível “a continuidade dos serviços públicos e da vida do país”. A moção de censura deixou França sem orçamento para 2025.

Segundo o Presidente francês, esta lei “aplicará as escolhas de 2024 para 2025”. “Espero que uma maioria possa emergir para adotá-la no Parlamento”, apelou. Esta lei, criada em 2001, nunca foi utilizada, mas permite que o Orçamento que esteve em vigor em 2024 seja aplicado sem alterações em 2025, em duodécimos.

Dirigindo-se à população francesa, Macron pede ainda a “reconstrução da nação”. Pede que, onde “haja explosões e insultos”, se “devolva a sabedoria”, e onde quer “haja divisão, passe a haver unidade”.

“Onde quer que alguns cedam à angústia, queremos a esperança”, afirmou ainda o Presidente francês.