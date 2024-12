Quatro pessoas foram detidas e 10 viaturas apreendidas, no âmbito de uma operação policial de “envergadura” a alegadas corridas ilegais de carros, numa zona industrial em Ponta Delgada, nos Açores, revelou esta quinta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo o Comando Regional da PSP, a operação na zona industrial Azores Parque ocorreu na madrugada de domingo e contou com a participação de diversas valências policiais da Divisão Policial de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A operação culminou com a detenção de quatro pessoas, três das quais pela presumível prática do crime de condução de veículo sob o efeito de álcool e por suspeitas da prática do crime de condução de veículo sem habilitação legal, de acordo com um comunicado de imprensa da PSP.

Fonte do Comando Regional da PSP acrescentou à Lusa que na zona havia “uma grande concentração de pessoas e dezenas de viaturas na área”.

Na operação foram fiscalizadas dezenas de veículos e levantados quinze autos de notícia por contraordenação — dez dos quais por alteração de características do veículo, um por falta de seguro, um por falta de inspeção, um por circulação sem utilização do sistema de iluminação, outro por circulação com trotinete em cima do passeio e um por falta de documentos aquando da fiscalização.

A operação policial foi desencadeada pela necessidade de “verificar e monitorizar o comportamento de vários cidadãos que ali se concentram, com claras intenções de exibirem as suas viaturas e realizarem manobras graves, colocando inclusive, por vezes, em perigo os condutores na via”, lê-se no comunicado da PSP.

A fonte da PSP indicou à Lusa que têm surgido “várias denúncias” sobre alegadas corridas ilegais.

Na nota, o Comando Regional dos Açores garante que se vai “manter particularmente atento” de forma “a erradicar este tipo de concentrações e salvaguardar a segurança, integridade e bem-estar dos cidadãos”.