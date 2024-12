As autoridades policiais identificaram o suspeito de ter assassinado o presidente executivo da seguradora United Health, mas não revelam a sua identidade para evitar dar uma vantagem ao homem que anda está a monte. A notícia é avançada pelo jornal The New York Post que cita o presidente da câmara (mayor) de Nova Iorque Eric Adams.

A mesma publicação adianta que a polícia está a averiguar se o assassino usou uma arma que costuma ser usada para abater animais por eutanásia.

Brian Thompson de 50 anos foi assassinado com um tiro disparado na madrugada de quarta-feira em Nova Iorque pouco antes de se iniciar a assembleia geral anual da seguradora no Hotel Hilton na Sexta Avenida. Há imagens de segurança que mostram um atirador a atingir Thompson pelas costas. O gestor da maior empresa de seguros de saúde americana foi declarado morto quando chegou ao hospital com feridas nas costas e nas pernas.

A informação recolhida pelas autoridades sugere que o ataque foi premeditado e planeado, ainda que não tenha sido avançado um motivo para o crime.

As autoridades divulgaram um vídeo do suspeito com máscara que abandonou o local do crime. A polícia acredita que o suspeito abandonou Nova Iorque assim que as imagens foram divulgadas, suspeitando que terá apanhado um autocarro no terminal de Port Authority do qual partem os veículos com destino a outros estados.

Está em marcha uma caça ao homem com o FBI, órgão de polícia federal dos Estados Unidos, a oferecer uma recompensa de 50 mil dólares (47 mil euros) a quem der informação que leve à detenção do foragido.