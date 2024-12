Um homem morreu este domingo de manhã na sequência do despiste do carro onde seguia, na Estrada Nacional 3, em Castelo Branco, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, o despiste de um veículo ligeiro de passageiros, chegou às autoridades às 9h02.

Ao local acorreram meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e Polícia de Segurança Pública, num total de 15 operacionais e sete viaturas.