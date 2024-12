A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu no sábado mais de 2.700 doses de droga em duas malas num terreno no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, informou na terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR conta que, na sequência de uma denúncia dando conta da presença de duas malas suspeitas num terreno, os militares deslocaram-se ao local e encontraram a droga e material relacionado com tráfico.

No âmbito da ação foram apreendidas 1.784 doses de haxixe, 938 doses de cocaína, duas balanças de precisão, duas lanternas, duas mochilas e uma faca.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mafra.