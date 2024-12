Em atualização

À entrada das jornadas parlamentares do Chega, Pedro Santana Lopes recusa que a presença seja mais um passo numa possível candidatura a Belém, assegurando que está em Coimbra para “falar como presidente de câmara”.

“Venho com gosto às jornadas parlamentares de um partido parlamentar. Fui convidado e aceitei com todo o gosto”, frisou, recusando “medir simpatias e antipatias”. “Convidou-me o presidente do partido por quem tenho simpatia e respeito, não tenho nenhuma razão para não vir.”

O ex-primeiro-ministro assegurou ainda que não voltou a pensar numa candidatura presidencial em 2026, nem sequer para as autárquicas. “Agora é Natal, depois Ano Novo…” — e garantiu que ainda não é nesta altura que se arruma o tabuleiro para Belém.

Também André Ventura evitou falar do nome de Santana Lopes ou de possíveis apoios do Chega em presidenciais ou autárquicas e focou-se no tema da corrupção para dizer que “é importante que em matérias fundamentais para o regime, como o combate à corrupção, consigamos fazer o cruzamento de linhas entre os partidos e chegar a soluções que sejam boas para as pessoas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estas jornadas não têm nada a ver com presidenciais”, sublinhou, frisando que para o combate à corrupção são precisos “todos, dos que são mais alinhados como Chega, dos que são independentes, como é o caso de Pedro Santana Lopes”. “Santana Lopes não veio certamente às jornadas parlamentares do Chega para falar de presidenciais”, insistiu.

Questionado sobre a entrega de perguntas por escrito a Santana Lopes, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito Santa Casa da Misericórdia, cujo prazo terminava na semana passada, Ventura disse pensar que foram entregues: “Penso que o Chega já enviou ontem as questões, foi dado um prazo suplementar pelos próprios serviços, tanto quanto sei.”

“No Chega não há vacas sagradas, nem do passado nem do presente, mesmo tendo aqui Pedro Santana Lopes, com reconhecimento, não deixamos de o questionar sobre o que foi a gestão da Santa Casa”, acrescentou.