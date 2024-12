As filas de pontos brilhantes no céu chamaram à atenção esta segunda-feira à noite. Em vários pontos do país, principalmente na zona norte, os satélites da Starlink foram visíveis a olho nu.

Não é a primeira vez que os satélites da Starlink, um dos vários negócios de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, são visíveis na passagem por Portugal. Nas redes sociais, há várias fotos das filas de satélites, captadas em Mirandela, Valpaços, Gondomar ou Vila do Conde, segundo as respostas à publicação da página Meteo Trás-os-Montes no Facebook.

A Starlink é uma das áreas de negócio da empresa de exploração espacial SpaceX. Os foguetões da SpaceX, que já contribuíram para assegurar o transporte de astronautas até à Estação Espacial Internacional, são usados para lançar estes satélites que ficam numa órbita baixa. Normalmente, são lançados em constelação, daí serem vistos como grupos de pequenos pontos em linha no céu.

Os serviços da Starlink permitem tem acesso a internet por satélite, sendo usados em pontos em que a ligação à rede é pouco fiável ou indisponível. Nos últimos anos, a Starlink tem tido também um papel de destaque na guerra da Ucrânia, já que é usada pelas forças ucranianas para terem ligação à internet.

Segundo os números mais recentes, a constelação da Starlink terá agora quase 6.800 satélites operacionais.