"Levei tiro, estou a morrer... ". Jovem é baleado nas costas enquanto faz um direto no Facebook dos protestos na Ressano Garcia

Mano Shottas estava a fazer um direto no Facebook, a filmar a ação da polícia contra manifestantes na principal fronteira de Moçambique com a África do Sul, quando foi baleado nas costas. O jovem blogger criticava as forças de segurança que lançavam gás lacrimogéneo contra casas com crianças quando de repente se ouvem tiros, ele diz que foi alvejado, as imagens desaparecem, pede socorro enquanto o ecrã está negro, depois surge o rosto de Shottas em dor a dizer que foi atingido, que os disparos continuam, e novamente o ecrã negro com uma voz débil a dizer que está a morrer.

Algumas pessoas, como a ativista moçambicana Cídia Chissungo, conseguiram gravar o direto e partilharam-no nas redes sociais, como a X, guardando as últimas palavras que se ouvem do blogger.

“Há ali crianças. Eles estão a atirar gás lacrimogéneo. Eu não sei em que país estamos a viver. Não posso continuar a gravar… recebi um tiro… pessoal me fui balearam. Socorro, socorro…”. Chega o som de tiros, vozes a aproximarem-se, ouve-se Shottas: “Socorro, balearam aqui atrás, não me consigo virar. Pessoal levei tiro, levei tiro e eles continuam a disparar, eles continuam a disparar” repete o blogger numa voz cada vez mais fraca. “Fui alvejado”, continua. Noutros vídeos divulgados ainda se ouve, já com o ecrã preto, o blogger a dizer: “Estou a morrer…”

This video shows the exact moment a man was shot 1 hour ago in Ressano Garcia (border with South Africa) while doing a Facebook Live. Ressano was under Tear gas. The man shot (Mano Shotta) was on the streets Live on Facebook criticizing the way security forces were… pic.twitter.com/VzYcJrCtst — Cídia Chissungo (@Cidiachissungo) December 12, 2024

Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Direito Humanos, que já está a apoiar juridicamente a família do blogger, conformou ao Observador que o blogger acabou mesmo por morrer. “Foram os militares da Unidade de Intervenção Rápida que dispararam para proteger os camiões da empresa de transportes do ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita”, acusou o advogado e professor.