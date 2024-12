Protestos em Moçambique. "O poder está na rua" e adivinha-se um "Natal violento"

Em resposta, os apoiantes, além de fecharem a principal fronteira com a África do Sul, em Ressano Garcia, conseguiram levar à paralisação duas centrais termoelétricas na zona, o que obrigou a empresa estatal Eletricidade de Moçambique (EDM) a anunciar restrições no fornecimento de eletricidade nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

Em resposta a tentativa de assacinato a VM7, o povo de Ressano Garcia fechou a fronteira e prometeu abrir só na próxima quarta feira ???? pic.twitter.com/RNFr7GQ7Vr — Rui Naquira (@ruinaquira) December 7, 2024

Bobole e Ressano Garcia continuam Bloqueados A Estrada Nacional EN1 na zona de Bobole em Marracuene, há 50 quilómetros da capital Maputo, está bloqueada desde a manhã de sábado, no âmbito das manifestações contra a fraude eleitoral. pic.twitter.com/ipxvkWILNR — Silima Pintovich ???? (@depintovich) December 8, 2024

“O poder caiu na rua”, repetem políticos, ativistas, jornalistas, académicos e moradores, um mês depois da grande marcha sobre Maputo, a 7 de novembro. A ação deveria culminar uma fase de protestos em que o povo assumiria o poder, como dizia então Venâncio Mondlane, o candidato apoiado pelo Podemos (Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique). Porém, abriu um novo ciclo em moldes diferentes, que ninguém sabe como vai terminar e muitos — como um alto quadro da função pública que falou com o Observador sob anonimato —, receiam que acabe num “banho de sangue”.

????????The reports in Chibuto are not at all pleasant, crying, dead and wounded up to this hour.

The hospital only has four nurses and it's a huge inconvenience as more and more wounded people arrive.

I'm asking for more doctors and nurses ????????????#MozambiqueProtests pic.twitter.com/8xvDpFwAZe — Wilker Dias???????? (@wilkerDias13) December 5, 2024

Augusto, de 13 anos, morto a tiro. “Crianças deviam ter alguma normalidade”

O que Paulo (o manifestante diário que fala ao telefone com o Observador) não consegue apagar da memória, é a imagem do corpo de um rapaz de treze anos, no meio de capim, baleado. Augusto Cumbane Júnior apareceu morto na quarta-feira, nos arredores de Maputo, assassinado “não se sabe por quem”, lamenta ao Observador um dos tios.

“Os pais saíram de manhã normalmente, do bairro Mussumbuluco, na Matola, onde vivem, para irem trabalhar, vender os seus produtos no cruzamento da Mozal, [empresa de fundição de alumínio nos arredores de Maputo], e deixaram o filho em casa”, conta. “Por volta das 11h00 apareceu um miúdo a correr: ‘Balearam mortalmente o seu filho na ponte'”. Foi a um quilómetro, mais ou menos, do local onde os pais vendiam.

Segundo o tio, testemunhas contaram que um grupo de crianças estava “na via pública, mas não a manifestar-se”, quando “chegou um homem num carro civil, que desceu e tirou uma arma. Quando a viram as crianças começaram a fugir”. Augusto também correu, “mas o homem foi atrás dele e disparou, já no começo do mangal”, descreve o tio, na véspera do funeral do “aluno da 7ª. classe”, este sábado. Há câmaras de vigilância no local, pertencentes à fundição Mozal, mas a família ainda não teve acesso às imagens.

“É uma criança”, lamenta Lisa Alberts, moçambicana de ascendência sueca que tem tentado apoiar vítimas da violência policial. “No meio deste caos, as crianças deviam ter algumas condições para ter alguma normalidade”, implora Lisa Alberts.

Venâncio Mondlane pediu para as crianças ficarem em casa mas elas estão nas ruas, também. Algumas até rasgam exames nacionais, saem das aulas e gritam para os polícias “me mata, me mata” em solidariedade com os professores em greve. Ou descobrem o que é o gás lacrimogéneo quando a escola “é invadida e atacada com esse gás, como sucedeu numa escola secundária em Cumbana (Inhambane) na quarta-feira”, continua Paulo.

????????Tear gas inside the Cumbana Secondary School in Inhambane

????????????#MozambiqueProtests pic.twitter.com/J9I91bBwxy — Wilker Dias???????? (@wilkerDias13) December 4, 2024

Violência na alma mater da Frelimo, gás lacrimogéneo no hospital e casas incendiadas

Augusto não foi o único jovem a morrer nos últimos dias. Em Chibuto, na província de Gaza (onde a Frelimo diz que ganhou com 100%), e que foi um dos locais com mais protestos e violência desde quarta-feira, tal como Chokwe, o outro centro urbano de Gaza, morreu outro menor, noticiou na sua página no Facebook, Wilker Dias, da Decide.