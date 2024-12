A Congressista democrata Nancy Pelosi foi hospitalizada esta sexta-feira após aleijar-se num compromisso oficial. Até ao momento não foi adiantado nenhum detalhe sobre o que terá acontecido, mas a democrata espera “regressar em breve a casa”.

“Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso no Luxemburgo para assinalar o 80.º aniversário da Batalha do Bulge, a Presidente emérita do Congresso, Nancy Pelosi, sofreu um ferimento durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação”, avançou o porta-voz do seu gabinete, Ian Krager, em comunicado, citado pela CBS.

Até ao momento, não foi divulgado o que esteve na origem do ferimento, mas o seu gabinete garante que Nancy Pelosi está “atualmente a receber um excelente tratamento por parte de médicos e profissionais de saúde”. E ainda que a antiga líder da Câmara dos Representantes “espera regressar em breve a casa, nos Estados Unidos”.

Aos 84 anos, Pelosi deslocou-se até ao Luxemburgo por fazer parte da delegação do Congresso norte-americano, que inclui também um membro do partido republicano e 18 legisladores. Na base da viagem esteve a celebração da Batalhe do Bulgue (ou Batalha das Ardenas), a última grande contraofensiva alemã lançada no final da Segunda Guerra Mundial.