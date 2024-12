Sofia Pereira, de 25 anos, foi eleita a nova secretária-geral da Juventude Socialista este domingo. A eleição foi feita no congresso que decorre na Nazaré desde sexta-feira e onde a nova líder conseguiu 58% dos votos numa corrida contra o eurodeputado Bruno Gonçalves.

De acordo com os números a que o Observador teve acesso, a diferença entre os dois candidatos foi de 60 votos: Sofia Pereira teve 198 votos e Bruno Gonçalves 138 (houve três votos em branco e um nulo). Nos últimos 18 anos esta foi a primeira vez que houve uma disputa pela liderança da JS — a última foi em 2006, quando Pedro Nuno Santos (atual líder do PS) se recandidatou a secretário-geral da jota, tendo tido como adversário João Tiago Henriques.

A candidatura de Sofia Pereira tinha dito, no final da semana passada, ter do seu lado mais de 60% dos delegados eleitos para o congresso deste fim de semana, o que apontava a uma vitória que acabou por ser próxima dessa previsão, com uma vantagem de 60 votos e uma percentagem de 58%.

O congresso da JS termina este domingo, com uma intervenção da nova líder, que vai substituir Miguel Costa Matos no cargo. Antes disso, haverá um discurso do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.