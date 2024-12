O Governo aprovou esta quarta-feira em Conselho de Ministros a atualização salarial para a função pública em 2025. Assim, no âmbito do acordo já concretizado com estruturas sindicais, o salário mínimo na função pública passará para 878,41 euros, face aos 821,83 euros em vigor.

Foi ainda aprovado o aumento de, pelo menos, 56,58 euros para vencimentos brutos mensais de até 2.630 euros e de 2,15% para salários superiores.

“Um aumento superior ao que estava previsto pelo governo anterior”, salienta António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros. Foi também aprovado o aumento de 5% nas ajudas de custo na função pública.

O ministro da Presidência salienta que “no final da legislatura, porque o acordo tem como horizonte a legislatura, haverá um reforço do rendimento no mínimo de 234 euros para funcionários públicos”, o que, acrescenta, revela “o comprometido pela paz social e valorização da função pública para todos”.

No Conselho de Ministros desta quarta-feira foi ainda prosseguida a reforça da administração pública com a extinção das secretarias gerais do Ministério da Economia e do Ministério do Ambiente. Maria de Graça Carvalho, ministro do Ambiente, apresentou a Agência para o Clima que já tinha sido anunciada e aprovada no Conselho de Ministros da semana passada e que tinha sido anunciada em outubro.