O co-fundador e ex-CEO da empresa de criptomoedas Terraform Labs, Do Kwon, vai ser extraditado para os Estados Unidos no âmbito da acusação de fraude no valor de 40 mil milhões de dólares (aproximadamente, 38,40 mil milhões de euros), noticia a Bloomberg.

“A maioria dos critérios previstos concede o pedido de extradição das instituições dos Estados da América”, lê-se num comunicado do Ministério da Justiça de Montenegro, país onde Do Kwon foi detido no ano passado por tentar viajar com um passaporte falso. A decisão foi tomada pelo ministro da Justiça Bojan Božović esta sexta-feira, depois do Supremo Tribunal do país ter determinado que as condições para a extradição, pedida não só pelos EUA, mas também pela Coreia do Sul, tinham sido cumpridas. O Ministério da Justiça considerou as circunstâncias dos crimes de que Do Kwon é acusado e deliberou que será extraditado para os Estados Unidos e não para o seu país natal. Ainda não há data para a extradição.

No entanto, não é claro se esta é uma decisão definitiva. No passado, os tribunais de Montenegro emitiram decisões contraditórias sobre o destino de Do Kwon que chegou a ser considerado um dos líderes de criptomoedas mais influentes. Umas apontavam para a extradição para a Coreia do Sul, seu país de origem.

O gabinete do procurador de Manhattan, em Nova Iorque, que, no ano passado, o acusou de fraude não comentou a decisão desta sexta-feira, quando contactado pela Bloomberg. O mesmo aconteceu com o advogado de Do Kwon, Goran Radic, que, a confirmar-se a extradição para os EUA, terá falhado na pretensão do seu cliente ser julgado no seu país natal — ainda que em outubro tenha considerado que a acusação que enfrenta na Coreia do Sul é ilegítima e “politicamente motivada”, de acordo com a Radio Free Europe.

Do Kwon é acusado em Nova Iorque e em Seul pelo seu papel na derrocada, em 2022, da plataforma que tinha uma stablecoin Terra USD, uma moeda virtual que foi criada com paridade de 1 dólar. O colapso desta moeda virtual abanou o mercado de ativos digitais e terá implicado perdas de 40 mil milhões de dólares.

Em 5 de abril deste ano, Do Kown e a sua empresa Terraform foram julgados, em processo cível, por um tribunal em Nova Iorque, depois da SEC, a polícia dos mercados homóloga à Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, ter considerado que tanto o empreendedor como a empresa enganaram os investidores. A Terra e Da Kwon aceitaram pagar 4,5 mil milhões de dólares pela condenação.