O mundo das criptomoedas está a viver um momento de depressão. Depois da queda da Terra/Luna e da plataforma Celsius ter deixado de reembolsar os seus clientes, a queda pronunciou-se. Omid Malekan entrou no mundo das criptomoedas em 2013 quando uma amiga lhe pediu para comprar uma bitcoin, o que lhe aguçou o interesse em conhecer mais aquele mundo. “Quanto mais estudava, menos percebia”, revela na pequena autobiografia publicada no seu site, para acrescentar: “E mais acreditava”.

Professor adjunto na Columbia Business School, onde leciona sobre blockchain e criptos, o consultor é já considerado veterano na indústria. “Estive quase uma década confuso sobre as criptos, mas vocês não precisam de ficar”, diz ainda no seu site, onde apresenta os dois livros que escreveu sobre criptomoedas: “The Story of the Blockchain” e o mais recente “Re-Architecting Trust”.

