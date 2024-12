Antes de o avião da Azerbaijan Airlines ter caído perto de Aktau, no Cazaquistão, na quarta-feira, causando a morte de 38 pessoas e deixando apenas 29 sobreviventes, houve pelo menos um grande “estrondo”, segundo contaram dois passageiros e um tripulante que seguiam no voo J2-8243.

“Depois do estrondo… pensei que o avião se ia despedaçar”, declarou Subhonkul Rakhimov à Reuters. Internado no hospital e a recuperar de ferimentos, o passageiro contou que chegou a gravar um vídeo a bordo com o que pensava serem as suas últimas orações. “Era óbvio que o avião tinha sido danificado de alguma forma”, referiu, continuando: “Era como se estivesse bêbedo – já não era o mesmo avião”.

O avião da companhia aérea do Azerbaijão fazia a ligação entre a capital do país, Baku, e Grozny, na Chéchenia. As causas da queda do Embraer 190 ainda não são conhecidas, embora os primeiros indícios recolhidos dos destroços apontem para danos consistentes com o que seria expectável no caso de impacto provocado por equipamentos de defesa anti-aérea, sendo que aquela região russa tem repelido ataques de drones ucranianos.

Uma outra sobrevivente, Vafa Shabanova, assegurou também ter ouvido um segundo estrondo antes de o avião se despenhar. “Fiquei muito assustada”, disse a passageira, atualmente internada num hospital em Baku.

Os dois passageiros acrescentaram ainda que parecia existir um problema com os níveis de oxigénio na cabine após o estrondo. Segundo imagens gravadas por alguns passageiros antes da queda, era possível verificar que as máscaras de oxigénio estavam soltas dos seus compartimentos e que havia pessoas com coletes salva-vidas.

O comissário de bordo Zulfugar Asadov referiu também à Reuters que a aterragem foi recusada em Grozny devido ao nevoeiro, pelo que o piloto deu a volta ao avião, altura em que se ouviram estrondos no exterior da aeronave. “O piloto tinha acabado de levantar o avião quando ouvi um estrondo na asa esquerda. Houve três estrondos”, disse. Asadov contou ainda que o comandante tinha sido aconselhado a aterrar o avião no mar, mas “decidiu seguir a rota para Aktau e aterrar em terra”.

“Avisou que haveria uma aterragem difícil e pediu-nos para estarmos prontos e prepararmos os passageiros”, revelou.

As conclusões preliminares da investigação indicam que as defesas aéreas russas terão abatido o avião por engano. No entanto, a Rússia disse que é importante esperar que a investigação oficial termine para compreender o que aconteceu com o voo da Azerbaijan Airlines.