A explosão ouvida por passageiros, as marcas nos destroços e o ataque com drones. As pistas que apontam para a Rússia

As causas da queda do avião da Azerbaijan Airlines, que na quarta-feira se despenhou no Cazaquistão e provocou 38 mortos, ainda não são conhecidas — mas crescem as suspeitas de que terá sido provocada por um sistema aéreo russo. Esta hipótese é colocada por meios de comunicação russos críticos do Kremlin e por um elemento do governo ucraniano, mas também por vários especialistas independentes, que à imprensa internacional apontam para danos consistentes com o que seria expectável no caso de impacto provocado por equipamentos de defesa anti-aérea. Esta quinta-feira, quatro fontes do Azerbaijão com conhecimento da investigação e que falaram à Reuters sob anonimato confirmaram que foi mesmo um sistema russo a provocar a queda.

O avião, um Embraer 190, viajava de Baku para Grozny, a capital da Chechénia, uma das repúblicas da federação russa, quando foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Aktau. Numa primeira declaração, o Presidente do Azerbaijão disse que o mau tempo obrigou a aeronave, onde seguiam 67 pessoas, a mudar de rota. A autoridade russa de controlo de aviação (Rosaviatsia), por seu turno, disse que as informações preliminares apontavam para que os pilotos divergiram para a cidade cazaque depois de um choque com aves que teria interferido com o voo e precipitado a aterragem inesperada.

Alguns meios de comunicação russos independentes contestam estas hipóteses. O Meduza, por exemplo, refere que “as imagens mostram claramente indícios de um grande ataque de mísseis anti-aéreos na cauda do avião”. Isso mesmo tem sido destacado por especialistas internacionais, como Matt Borie, dirigente da Osprey Flight Solutions, uma empresa ligada à segurança na aviação. “Provavelmente foi abatido por um sistema de defesa aérea militar russo”, disse ao Wall Street Journal.

As autoridades da Rússia e do Cazaquistão procuraram acalmar a especulação em torno do incidente. O porta-voz do Kremlin sublinhou que é preciso esperar pelo fim da investigação. Do mesmo modo, o líder do senado cazaque alertou que as causas da queda ainda não são conhecidas. “Nenhum destes países — nem o Azerbaijão, a Rússia ou o Cazaquistão — está interessado em esconder informação. Todas as informações serão tornadas públicas”, afirmou Ashimbayev Maulen. As autoridades revelaram, entretanto, que a caixa negra do avião já foi recuperada, notando que poderá ajudar a determinar as causas do incidente.

Avião sobrevoou área que tem sido atacada com drones e onde a Rússia se tem defendido com tecnologias de interferência

O avião da Azerbaijan Airlines esteve no ar durante 2 horas e 33 minutos. Mas o voo só deveria ter durado 57 minutos, diz o site especializado em monitorização de voos FlightRadar24. “A altitude oscilou durante 74 minutos antes de se despenhar perto do aeroporto de Aktau, a 433 quilómetros do destino original”, relatou no X (antigo Twitter).