Ruben Amorim não tem tido medo de abordar o impensável. Na segunda-feira, depois da derrota com o Newcastle que foi a quarta consecutiva e a sexta em oito jogos, o treinador do Manchester United voltou a recordar que a possibilidade de despromoção existe, está em cima de mesa e tem de ser combatida. Ou seja, abordou um cenário impensável em Old Trafford.

“É embaraçoso falar em descida de divisão e isso também é culpa minha. Acho que a equipa não está a melhorar, acho que está um pouco perdida. É embaraçoso ser treinador do Manchester United e perder tantos jogos. Eu sou o responsável, não gosto de chegar aqui e dar desculpas, acho que as pessoas estão cansadas disso neste clube. Às vezes falo de descida de divisão por causa disso, acho que o Manchester United precisa de um choque”, explicou o treinador português, já que os red devils estão atualmente no 14.º lugar da Premier League, com 22 pontos, sete acima da zona de despromoção.

A derrota contra o Newcastle, porém, foi mais do que uma derrota. Para além de ter sido a quarta consecutiva e de ter acontecido em Old Trafford, Ruben Amorim protagonizou um momento de alguma capitulação ao substituir Joshua Zirzkee à passagem da meia-hora inicial. A abordagem do treinador português ao jogo foi criticada e a alegada “insistência” no sistema de três centrais também não tem sido bem vista.

“A maioria dos jogos são ganhos ou perdidos no meio-campo. Há poucas equipas que pedem a dois médios para medir forças com três quando não estão preparados para algo do género. Achei bizarro o facto de o Ruben Amorim ter decidido fazê-lo contra uma equipa tão atlética como o Newcastle”, escreveu Danny Murphy, antigo internacional inglês, na coluna de opinião que assina no jornal Daily Mail.

???????????? Not only Eriksen and Lindelof. Casemiro could also leave Manchester United in January or summer window.

The club must sell players in order to bring in new ones and the Brazilian midfielder remains available in case of good proposal. pic.twitter.com/LIIIlcNmz3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025