Pelo menos 322 reclusos, do total de 1.534 que fugiram, há uma semana, após rebeliões em duas cadeias em Maputo, foram recapturados, anunciou o Serviço Nacional Penitenciário de Moçambique (Sernap).

Os reclusos fugiram dos estabelecimentos Penitenciário Especial da Máxima Segurança e Provincial de Maputo, localizados a mais de 14 quilómetros do centro da capital moçambicana, cerca das 13h00 locais (11h00 em Lisboa) do dia 25 de dezembro e foram recapturados em resultados de operações conjuntas entre o Sernap e as Forças de Defesa e Segurança, refere-se numa nota oficial a que a Lusa teve acesso esta quinta-feira.

“Os reclusos evadidos estavam a cumprir penas por crimes diversos, incluindo ações conexas ao terrorismo, homicídio, roubo, tráfico de drogas e outros delitos graves e as sentenças variam de cinco e 25 anos de prisão. Entre os fugitivos encontram-se indivíduos de alta perigosidade“, lê-se ainda na nota do Sernap, na qual também constam informações e imagens dos reclusos.

“O Sernap apela para colaboração da população, fornecendo qualquer informação que possa ajudar na recaptura dos reclusos”, acrescenta-se no documento.

No mesmo dia em que foram registadas as rebeliões, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, considerou que se tratou de uma ação “premeditada” e da responsabilidade de manifestantes pós-eleitorais que, desde outubro, estão na rua protestando contra os resultados das eleições gerais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Fazendo barulho, nas suas manifestações, exigindo que pudessem retirar os presos que ali se encontram a cumprir as suas penas”, descreveu Bernardino Rafael, explicando que esta ação provocou “agitação” no interior da cadeia, o que levou ao desabamento de um muro, propiciando a fuga, apesar da “confrontação imediata” com os guardas prisionais.

Segundo dados das autoridades, pelo menos 33 pessoas morreram em resultado da confrontação entre os guardas e os reclusos.

No mesmo dia, prosseguiram as autoridades, rebeliões similares também foram registadas na Cadeia de Manhiça, norte da província de Maputo, em que os manifestantes libertaram os presos, e na Cadeia de Mabalane, onde houve uma tentativa de fuga.

Num direto na rede social Facebook, Venâncio Mondlane, candidato presidencial que lidera, a partir do estrangeiro, a contestação aos resultados eleitorais, rejeitou a tese do envolvimento dos manifestantes, acusando as autoridades de terem propositadamente deixado os reclusos fugir, com o objetivo de manipular as massas e desviar o foco da sociedade.

“Foi tudo propositado. São técnicas de manipulação de massas à moda dos serviços secretos soviéticos (…) para que as pessoas parem de falar na fraude eleitoral. Querem desviar o nosso foco”, declarou Mondlane, acusando também as autoridades de terem “sacrificado” alguns dos reclusos.

Moçambique atravessa desde outubro uma crise pós-eleitoral, com protestos e paralisações que têm culminado em confrontos violentos entre polícia e manifestantes que rejeitam os resultados das eleições de 9 de outubro, com quase 300 mortos e mais de 500 pessoas feridas a tiro, segundo organizações da sociedade civil que acompanham o processo.

O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou em 23 de dezembro Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, sucedendo no cargo a Filipe Nyusi, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar, nas eleições gerais de 9 de outubro.

Este anúncio aumentou o caos em todo o país, com manifestantes pró-Venâncio Mondlane — que segundo o Conselho Constitucional obteve apenas 24% dos votos — nas ruas, barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia, que tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização.