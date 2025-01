Dois serviços de urgência na região de Lisboa e Vale do Tejo, um de pediatria e outro de ginecologia e obstetrícia, vão estar encerrados na segunda-feira, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A Urgência Pediátrica do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, são os dois serviços que não irão funcionar na segunda-feira, segundo a página online do SNS, que pede aos utentes para que liguem para o 808242424 “antes de ir à urgência”.

Além destes dois serviços, haverá outras 18 urgências que irão estar reservadas apenas para urgências internas e casos referenciados pelo CODU/INEM e pela linha SNS 24.

A maioria das urgências nesta situação situa-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também existem serviços de norte a sul do país, sendo maioritariamente serviços de pediatria e de ginecologia.

Entretanto, também este domingo, voltam a registar-se vários casos em que é ultrapassado o tempo médio de espera para ser atendido nos serviços de urgência.

Por volta das 18h30, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, o tempo médio de espera para casos urgentes era de 12h39, apesar de estar definido apenas meia hora como tempo máximo para ser atendido. Já os casos considerados “muito urgentes” que chegaram ao Hospital Santa Maria estavam a ser atendidos em 38 minutos.

Na Amadora, no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, o tempo de espera para os doentes considerados “muito urgentes” era de 1h14, apesar de estes casos terem como limite para serem atendidos apenas 10 minutos. Já os “urgentes” que esta tarde estavam nas urgências do hospital da Amadora estavam a aguardar em média 8h33.

Em Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, o tempo médio de espera para os casos considerados “muito urgentes” era de 33 minutos e para os casos urgentes de 4h.