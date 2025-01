Dez medalhas olímpicas, seis campeonatos do mundo, tudo consumido pelas chamas. O antigo nadador e medalhado olímpico norte-americano Gary Hall Jr. revelou que perdeu todos os seus títulos devido ao incêndio de Palisades, em Los Angeles, diz à CNN Internacional.

“Achava que tinha mais tempo” para recolher os seus pertences antes das chamas chegarem a sua casa, revela o atleta, mas quando viu “o fogo a descer a colina”, “soube que tinha de sair dali”. Hall diz ter levado apenas o seu cão, medicação, um retrato do seu avô e um objeto religioso oferecido pela sua filha, deixando para trás os triunfos e troféus que conquistou ao longo dos anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Percebeu a gravidade da situação enquanto corria e sentiu as brasas a caírem dos céus. “Nessa altura, percebi que não tinha muito tempo. Podia ver as brasas a atingir os telhados das casas à minha volta e tomei a decisão: é altura de partir”. Assim, a escolha também passou por abandonar os cinco ouros, as três pratas e dois bronzes que recolheu ao longo de três Jogos Olímpicos (1996, 2000, 2004).

“Não foi fácil deixá-las para trás. Trabalhei uma vida inteira para o conseguir e as memórias permanecem, mas a recordação foi-se“, nota Gary Hall Jr, referindo que estavam num armário no seu quarto, e que não “teve tempo para as ir buscar”.

[Já saiu o quarto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

Com a destruição da sua casa e dos seus prémios, os apoiantes do antigo nadador olímpico conseguiram, até esta sexta-feira, angariar mais de 50 mil euros para o ajudar, através da plataforma GoFundMe. Na descrição da angariação, a organizadora Amy Botha refere que nesta casa que arrendava, Gary Hall dava aulas de natação a jovens através da sua empresa Sea Monkeys Swimming.

Numa nota de atualização feita esta quinta-feira, Amy Botha cita uma mensagem do próprio nadador, em resposta à angariação. “Por muito que me sinta abatido pela perda de todos os bens materiais, da casa e da empresa, sinto-me também preenchido pelo amor e pelo apoio de tantas pessoas que me estão a ajudar neste momento difícil”, escreve. Diz também que com o dinheiro angariado, planeia comprar um computador para procurar locais onde continuar com as aulas de natação que organizava.