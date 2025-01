Pelo menos três pessoas terão morrido esta segunda-feira durante os protestos contra a tomada de posse dos deputados que decorre esta segunda-feira na Assembleia da República de Moçambique.

De acordo com Wilker Dias, responsável da Plataforma Eleitoral Decide, pelo menos três pessoas terão sido mortas em Inhassoro. A denúncia foi feita nas redes sociais do ativista, que confirmou ao Observador a notícia.

O jornalista Nádio Jaime Taimo, que também confirma três vítimas, acrescenta mesmo, que após uma das mortes, por volta das 4h da manhã (2h em Lisboa), “o chefe das operações” terá perguntado, quando foi informado, qual o partido a que pertencia a vítima.

Não é certo quem será responsável pelas mortes, mas jornalistas e ativistas locais responsabilizam a polícia. A ONG Justice Frontil Equitas denuncia que em Ressano Garcia, perto da fronteira com a África do Sul, a estrada para fora do país foi cortada em protesto e um jovem foi atingido a tiro pela polícia. Outros jovens terão sido baleados em Malhampsene (Maputo) e Mavalane, mas não é certo qual o estado de saúde de todos estes baleados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

While some FRELIMO and PODEMOS MPs arrive for the inauguration, some roads in Maputo City and Matola are closed by barricades. pic.twitter.com/CmrbSqnFPT — Wilker Dias???????? (@wilkerDias13) January 13, 2025

Segundo testemunhos em vários locais do país, há estradas cortadas e barricadas erguidas não só em Ressano Garcia, mas também em vários pontos de Maputo (como o subúrbio de Matola) e Massinga (em Inhambane), local onde Daniel Chapo — que irá tomar posse como Presidente esta quarta-feira — foi governador durante anos.

????Earlier today in Massinga, Inhambane, the roads were already blocked with coconut trees. Remember, this is where Daniel Chapo served as governor for nine years. pic.twitter.com/flc2phDUzB — Justice Frontil Equitas (@justicefrontil) January 13, 2025

Os protestos nas ruas são uma resposta ao apelo de Venâncio Mondlane para os moçambicanos se manifestarem contra a tomada de posse dos deputados esta segunda-feira. “Temos de dar um sinal de que o povo é que manda e o povo é que está no poder”, afirmou o candidato na sua página de Facebook. Mondlane sublinhou que os protestos devem decorrer “sem violência” e sem pilhagens.