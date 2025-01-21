Morreu a jovem alemã que foi resgatada no sábado na Praia da Cornélia, na Costa da Caparica (Almada), após entrar em dificuldades enquanto praticava surf. Hannah Katharina Rohwer encontrava-se em estado critico no hospital Garcia de Orta e acabou por não resistir, segundo confirmou ao Observador a ULS Almada-Seixal.

Segundo o site Surftotal, que cita um email interno da Universidade Nova de Ciências e Tecnologia, foi igualmente comunicado à comunidade escolar o falecimento da estudante do programa Erasmus , do Mestrado em Engenharia Informática.

No sábado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) recebeu um alerta às 13h30 para um acidente com uma surfista que terá tido problemas no mar.

Depois do alerta, os meios de socorro à chegada ao local verificaram que “a jovem tinha sido resgatada pelos nadadores-salvadores para o areal da praia, tendo iniciando de imediato manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que prosseguiram com as manobras”.

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