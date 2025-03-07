O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, pediu esta sexta-feira aos homens e rapazes para serem “aliados ativos” e apoiarem a liderança das mulheres timorenses, numa mensagem alusiva ao Dia da Mulher, que se assinala no sábado.

“O caminho para a verdadeira igualdade exige o envolvimento de toda a sociedade. Apelo aos homens e rapazes para que sejam aliados ativos nesta jornada, desafiando estereótipos prejudiciais e apoiando a liderança das mulheres nas suas famílias, locais de trabalho e comunidades”, pode ler-se na mensagem.

“A liderança não tem género e o progresso exige a participação plena de todo o nosso povo. Quando empoderamos as mulheres para liderar, elevamos toda a nação”, salienta o chefe de Estado.

José Ramos-Horta afirma também que o tema nacional para celebrar o dia “As Mulheres Podem Liderar em Todas as Áreas” é um “apelo à ação” e desafia os timorenses a “reconhecerem e apoiarem o potencial de liderança das mulheres em todos os domínios”.

“Lembra-nos que, quando as mulheres lideram, toda a nação beneficia das suas perspetivas únicas, ideias inovadoras e abordagens colaborativas”, sublinha o chefe de Estado.

Na mensagem, o também prémio Nobel da Paz relembra que a história de Timor-Leste é “inseparável da força e resiliência” das mulheres timorenses.

“Desde a luta pela independência até ao contínuo processo de construção da nação, as mulheres timorenses demonstraram uma liderança, coragem e determinação excecionais. Foram guerreiras, pacificadoras, empreendedoras, educadoras, profissionais de saúde e guardiãs do nosso património cultural”, afirma.