Designer da Mercedes diz que IA mata designers e ecrãs não são sinónimo de luxo

Gordon Wagener é o chefe do Departamento de Design da Mercedes, respondendo por todas as opções relacionadas com o estilo da marca em qualquer uma das actividades em que está presente. Numa recente apresentação das novas torres de apartamentos da Mercedes em Miami, Wagener teve ocasião de dissertar sobre o futuro do design e, no processo, previu que dentro de 10 anos será substituído por computadores com recurso a Inteligência Artificial (IA), em vez de designers de carne e osso.

Durante os últimos 100 anos, as pessoas que deram forma a veículos, bem como a tudo o resto, de móveis a casas, passando por roupa, relógios e óculos, procuraram conjugar o estilo com a filosofia da marca e o seu posicionamento no mercado, respeitando obviamente a função. O que o responsável pelo Design da Mercedes prevê é que, em breve, um computador gerido por um programa alimentado por IA será capaz de conceber qualquer coisa, mais depressa e muito mais barato do que os melhores estilistas do mercado, nos mais variados tipos de indústria.