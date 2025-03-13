Airi Sato, uma jovem de 22 anos, foi esfaqueada até à morte numa rua de Tóquio, no Japão, enquanto fazia um direto para as redes sociais. A polícia local identificou o suspeito, alegando que se trata de um seguidor “rancoroso” que, entretanto, já foi preso.

De acordo com o The New York Times, os seguidores que estavam a assistir ao direto, na passada terça-feira, começam a ouvir a influencer a gritar por ajuda. A transmissão ficou escura e, pouco depois, ouviram-se sirenes de ambulâncias.

Airi, ao longo do direto tinha divulgado a sua localização e um seguidor zangado foi ao seu encontro. A jovem foi esfaqueada cerca de dez vezes no pescoço e no peito, segundo noticia a ABC. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, Airi Sato acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. O homicida, de 42 anos, confessou o crime e foi detido no local. Tinha, na sua posse, duas facas. Mas disse não tinha intenção de a matar.

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Así fue la detención de Takano Kenichi (42 años), quién asesinó a la streamer japonesa Sato Airi de 22 años de edad mientras transmitía en vía pública.

Murió por heridas infligidas en cabeza, cuello y abdomen; a pesar de los esfuerzos médicos no sobrevivió.

La presunta causa… pic.twitter.com/uzwT0TEWID — Eco News (@EcoNews2025) March 13, 2025

Segundo a polícia japonesa, o autor do crime — Kenji Takano — emprestou, em 2022, “uma grande quantia de dinheiro” (cerca de dois milhões de ienes, quase 12.500 euros) a Airi que nunca os pagou. Este facto pode, de acordo com as autoridades, ter despertado rancor contra a influencer.

Este não é o primeiro homicídio de uma influencer no Japão. Há dois anos, um tribunal de Tóquio condenou um homem a 17 anos de prisão pela morte (também por esfaqueamento) de uma jovem de 33 anos que tinha terminado a relação com ele.

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