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O Governo sueco anunciou esta segunda-feira o seu maior pacote de ajuda até à data para a Ucrânia, com mais de metade de 1,5 milhões de euros para serem utilizado para compras de armas.

“A Suécia revelou esta segunda-feira o seu maior pacote de apoio militar à Ucrânia até à data, avaliado em quase 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,48 mil milhões de euros). O pacote inclui, entre outras coisas, apoio à defesa aérea, artilharia, comunicações por satélite e capacidades marítimas”, informou o ministro da Defesa sueco, Pal Jonson.

Segundo as autoridades suecas, cerca de 9,2 mil milhões de coroas suecas (850 milhões de euros) serão utilizados para comprar armas, munições e sistemas de defesa aérea, embora as compras específicas que a Ucrânia fará com estes fundos ainda não tenham sido especificadas.

Outros 5 mil milhões de coroas (462 milhões de euros) serão destinados a vários fundos que compram equipamento para a Ucrânia, mecanismos que, segundo Johnson, servem para canalizar “grande parte do apoio militar internacional”, como o Grupo de Contacto de Defesa, conhecido como Rammstein.

Por outro lado, as próprias Forças Armadas suecas vão enviar peças de substituição e mais material, como metralhadoras, e até 100 veículos avaliados em mais 500 milhões de coroas (cerca de 46 milhões de euros), de acordo com uma mensagem de Jonson na rede social X.

“A Rússia tem a iniciativa na guerra, e devemos apoiar a Ucrânia para quebrar esta tendência”, sublinhou o ministro da Defesa sueco, que há apenas dois meses anunciou outro pacote de ajuda militar avaliado em quase 1,2 mil milhões de euros.

Com esta novo pacote de ajuda, a Suécia aumenta o seu apoio militar à Ucrânia para mais de 65 mil milhões de coroas suecas (mais de seis mil milhões de euros) desde o início da guerra, que começou no final de fevereiro de 2022.