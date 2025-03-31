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O Governo sueco anunciou esta segunda-feira o seu maior pacote de ajuda até à data para a Ucrânia, com mais de metade de 1,5 milhões de euros para serem utilizado para compras de armas.

“A Suécia revelou esta segunda-feira o seu maior pacote de apoio militar à Ucrânia até à data, avaliado em quase 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,48 mil milhões de euros). O pacote inclui, entre outras coisas, apoio à defesa aérea, artilharia, comunicações por satélite e capacidades marítimas”, informou o ministro da Defesa sueco, Pal Jonson.

Segundo as autoridades suecas, cerca de 9,2 mil milhões de coroas suecas (850 milhões de euros) serão utilizados para comprar armas, munições e sistemas de defesa aérea, embora as compras específicas que a Ucrânia fará com estes fundos ainda não tenham sido especificadas.

Outros 5 mil milhões de coroas (462 milhões de euros) serão destinados a vários fundos que compram equipamento para a Ucrânia, mecanismos que, segundo Johnson, servem para canalizar “grande parte do apoio militar internacional”, como o Grupo de Contacto de Defesa, conhecido como Rammstein.

Por outro lado, as próprias Forças Armadas suecas vão enviar peças de substituição e mais material, como metralhadoras, e até 100 veículos avaliados em mais 500 milhões de coroas (cerca de 46 milhões de euros), de acordo com uma mensagem de Jonson na rede social X.

The support package also includes material from the Swedish Armed Forces and spare parts for previously donated aid of about $93 million. This new aid includes m/58 machine guns, ammunition, approximately 100 vehicles of various types for air base maintenance and more. (4/6) — Pål Jonson (@PlJonson) March 31, 2025

“A Rússia tem a iniciativa na guerra, e devemos apoiar a Ucrânia para quebrar esta tendência”, sublinhou o ministro da Defesa sueco, que há apenas dois meses anunciou outro pacote de ajuda militar avaliado em quase 1,2 mil milhões de euros.

Com esta novo pacote de ajuda, a Suécia aumenta o seu apoio militar à Ucrânia para mais de 65 mil milhões de coroas suecas (mais de seis mil milhões de euros) desde o início da guerra, que começou no final de fevereiro de 2022.