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O secretário-geral do PS acusou nesta sexta-feira o Governo de não ter antecipado o impacto das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos e criticou a ausência de medidas de contingência para mitigar impactos, tal como está acontecer noutros países europeus.

Através das redes sociais, Pedro Nuno Santos referiu que “a escalada de guerra comercial gerada pelas tarifas de Trump vai ter impacto negativo para a economia”, do qual Portugal não será exceção.

“Enquanto outros governos europeus, como o espanhol, já estão a preparar pacotes de apoio aos setores mais atingidos, o nosso Governo revela que não antecipou o problema e refugia-se em reuniões ministeriais para fins eleitorais”, criticou.

Na opinião do líder socialista, Portugal já devia ter em marcha “medidas de contingência preparadas para mitigação dos impactos” nos setores económicos mais afetados, assegurando que seria isso que os socialistas estariam a fazer se fossem Governo.

“A União Europeia, sem fechar a via do diálogo, tem que reagir com firmeza, mas sobretudo com inteligência na defesa intransigente dos seus interesses”, defendeu ainda.

A Comissão Europeia inicia nesta sexta-feira negociações com Washington sobre as tarifas alfandegárias que os Estados Unidos vão aplicar sobre importações de produtos da União Europeia (UE).

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da UE e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.

O Ministério da Economia português anunciou que vai reunir-se na próxima semana com 16 associações empresariais de diversos setores para avaliar “o impacto e as medidas de mitigação” das tarifas anunciadas pelo Presidente dos EUA.