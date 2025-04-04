A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional da Educação (FNE) criticaram nesta sexta-feira a divulgação de vários rankingsde escolas, por considerarem que “seriam e estigmatizam” os estabelecimentos de ensino, “hierarquizam e eliminam” alunos e desprestigiam o trabalho docente. E lembram que devem ser vistos apenas como “instrumento complementar de análise e diagnóstico”.

O sindicato liderado por Mário Nogueira voltou esta sexta-feira a criticar a divulgação, por parte da comunicação social, de análises feitas aos resultados dos alunos nos exames nacionais e notas internas do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI). “Apesar de envoltos numa aura de rigor, os rankings seriam e estigmatizam escolas através de exames nacionais que hierarquizam e eliminam alunos; desprestigiam o trabalho das escolas e dos professores através de exames nacionais que desprezam a aprendizagem saudável e a avaliação contínua; promovem a competição através de exames nacionais que estimulam o individualismo”, defende o sindicato numa nota enviada aos órgãos de comunicação.

Este é o 25.º ano em que são conhecidos rankings, que passaram a ter várias análises de dados, que vão além da clássica lista de estabelecimentos de ensino ordenados tendo em conta apenas a média dos alunos nos exames nacionais. Os números passaram a mostrar também o trabalho feito nas escolas com os alunos mais carenciados, que habitualmente têm mais dificuldades académicas, assim como as escolas em que todos os estudantes conseguem fazer o seu percurso sem chumbar e este ano, pela primeira vez, mostram os resultados médios dos alunos estrangeiros.

No entanto, para a Fenprof, os rankings têm como única intenção “reforçar o preconceito ideológico de que o privado é bom e o público é mau e assim engordar o negócio da educação, também à custa do Estado”.

Na ótica da FNE é importante que as escolas relativizem os resultados dos rankings.”Não devem ser encarados como uma avaliação definitiva das escolas, mas sim como um instrumento complementar de análise e diagnóstico”, alerta em comunicado a federação liderada por Pedro Barreiros.

“A escola pública, enquanto espaço de oportunidades para todos, tem demonstrado que, com recursos adequados e profissionais valorizados, o sucesso educativo está ao nosso alcance”, acrescenta da FNE.

E defende ainda que a leitura dos rankings deve ser contextualizada e conjugada com outras formas de avaliação interna, considerando que só assim é possível ter um “conhecimento mais aprofundado e realista das especificidades de cada instituição de ensino”.