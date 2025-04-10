"Vão dizer que eu estou a mentir". João, o português que foi vencer uma maratona na Coreia do Norte e encontrou um "país desenvolvido"

Habituado a correr e já tendo participado em provas amadoras, João ainda assim não ousava sequer uma boa colocação, já que foi para a maratona com “zero preparação”. “Estava na China a comer aquelas comidas picantes e estranhas, com zero treino intensivo. Estava com a ideia de ir só mesmo um bocado para conhecer, nem estava à espera sequer de ir ao pódio, fui só na fé. Se me contassem, eu não acreditava porque não estava preparado para uma prova destas, internacional, com atletas que até são bons, da Rússia, China, até da Etiópia”, afirma.

No entanto, a preparação nos dias antes e a comida ocidental que consumiu no local onde ficou — ”tínhamos sempre ovos, massa, arroz, carne, comida assim até europeia, acho que até foi já pensado”, revela — foram o suficiente para apresentar-se em bom plano no dia decisivo. “Quando senti que conseguiria ir ao pódio durante a corrida, dei o máximo, e felizmente, consegui ouvir o nome de Portugal e o meu nome no estádio, perante 60 mil pessoas. Foi inédito”, conta.

Uma das experiências que traz consigo da Coreia do Norte foi ver “tanta gente a apoiar uma corrida”. “Uma coisa em que fiquei chocado foi o apoio das pessoas ao desporto. As pessoas não vêm aqui [Portugal] tanto, ligam mais ao futebol”, desabafa. No entender de João, esse tipo de postura deve-se a uma política de incentivo ao desporto — de resto, presente noutros países comunistas do presente e passado, como a China e a ex-União Soviética. “Eles têm slogans pela cidade, não só a prestar vassalagem aos líderes, mas também a dizer às pessoas para praticarem desporto, para serem ativas, que é uma coisa que eu também defendo. É algo daquele país que também achei interessante”, admite.

Outro aspeto que ressalva foi o facto de, durante a corrida, ter tido a oportunidade de ver Pyongyang com outros olhos. “Tivemos a sorte de passar por zonas mais fora do itinerário que estava feito para nós. Houve uma chance na prova de vermos coisas que não estavam no tour. Vimos o novo hotel que está a ser construído lá. O Arco do Triunfo deles também estava mesmo no centro da cidade. Passámos também por umas universidades que pareciam bastante modernas por fora e foi interessante também”, conta, para a seguir rematar:“São coisas que eu adoro, fazer desporto e visitar um país, juntar as duas foi maravilhoso”.

“O que vi foi um país desenvolvido, com pessoas amigáveis”

A Coreia do Norte é, aos olhos de grande parte do sistema internacional, uma ditadura assente num modelo de governo altamente centralizado de base comunista e cuja sucessão política tem sido feita de forma dinástica, apesar do país contar com um parlamento composto por várias forças políticas: depois do “fundador” Kim Il Sung assumir as rédeas do país e do Partido dos Trabalhadores da Coreia após a cisão das Coreias, sucedeu-lhe o filho Kim Jong Il e o filho deste, o atual líder supremo, Kim Jong Un.

O nível de isolacionismo da Coreia do Norte leva a que pouco se saiba acerca do funcionamento da sua sociedade, sendo difícil de destrinçar a verdade entre a propaganda estatal e a contrainformação de que o país se diz vítima. No entanto, são comuns os relatos de um país militarizado e cujo controlo social se faz através do aparelho repressivo de Estado.

Quanto a este tema, João admite desde logo que o retrato que traz consigo de Pyongyang é parcial. “Eu sei que eles só mostraram as partes que queriam que nós víssemos, até porque nós não podíamos estar na rua sozinhos, nem andar na rua sem os guias norte-coreanos”, conta. A única exceção foi nos momentos de treino para a maratona. “Foi nas manhãs anteriores à prova, e aí eu até conheci um grupo de ténis de mesa, e estive sozinho nas ruas de Pyongyang, que é algo que acho que ninguém no mundo alguma vez fez, porque os tours para a Coreia [do Norte] são sempre com guias. Mas naquele caso tinha de ser, porque era a preparação para a prova, e não podíamos ter um guia a correr com cada pessoa, porque há muitos ritmos diferentes”, revela.

“Estávamos sempre com quatro guias e um coordenador, que lhes dizia o que podiam, ou não, mostrar e fazer. Éramos cinco grupos de vinte no primeiro tour, que chegou mais cedo. Os nossos guias falavam todos inglês. Portanto, não houve grande problema porque estavam sempre connosco e, como disse, não podíamos ir a lado nenhum sem eles. Portanto, eles traduziam sempre para nós tudo o que nós queríamos”, continua João.

O portuense diz ter visitado alguns dos principais pontos turísticos de Pyongyang, assim como o centro da cidade, “os supermercados e as estufas onde eles produzem vegetais e frutas”. “Eles gostam de mostrar que não precisam de ninguém, que conseguem sustentar-se e foram mostrar-nos as coisas próprias deles — e depois juntaram a maratona a isso tudo. No fundo, era o fim do tour, a maratona”, declara.

Mais polémica, talvez, é a admissão de que, com base naquilo que viu de Pyongyang — ressalvando uma vez mais que só presenciou aquilo que os guias queriam que visse —, ficou com uma impressão distinta da que tinha da Coreia do Norte. “Só posso falar do que vi, não do que não vi, e o que vi foi um país desenvolvido, com pessoas amigáveis, que me acolheram bem, com tecnologia. Vi lojas com imensas coisas, com alimentos, pessoas a comprar coisas como se fosse normal, não eram atores, como dizem muitas vezes aqui no Peste. Vi pessoas no metro, nas suas vidas, a ir para o trabalho, a ir às estátuas prestar a sua homenagem”, defende.

E depois continua. “A minha ideia inicial da Coreia do Norte é a que toda a gente tem — que é um país de fome, que está sempre em guerra, de pessoas agressivas. Na minha experiência, eu não vi essas coisas. Fiz amigos norte-coreanos que me deram abraços, cumprimentaram-me, mostraram as suas aplicações, como comunicam, onde partilham as coisas, o que é que usam. Não vi um único sem-abrigo, sei que o governo oferece casas às pessoas — uma coisa que acho que acontece em poucos lugares do mundo — e depois é descontado no salário”, declara.