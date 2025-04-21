Instabilidade. É esta, provavelmente, a palavra que melhor descreve esta temporada do FC Porto. A chegada de André Villas-Boas à presidência do clube, há cerca de um ano, marcou o fim de uma era dentro e fora de campo. No que concerne aos relvados, com o novo presidente deu-se a saída de Sérgio Conceição e a passagem de Vítor Bruno para técnico principal, no início de um ciclo que começou com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira. A partir daí, tudo mudou, o antigo adjunto colecionou vários resultados negativos e acabou despedido ainda antes do início do novo ano. Chegou Martín Anselmi, mas a missão do argentino também não sido fácil, com os dragões a lutarem para terminar no terceiro lugar da Primeira Liga. Ainda assim, por entre os maus resultados, as eliminações de todas as competições, a morte de Jorge Nuno Pinto da Costa e até o braço de ferro com os Super Dragões, o comportamento do plantel continua a ser questionado.

E foi relativamente a este último tópico que estalou o verniz esta segunda-feira. De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais, alguns jogadores do FC Porto foram apanhados a deixar uma festa de madrugada, já para lá da hora de recolher obrigatório. Tudo aconteceu na madrugada desta segunda-feira, quando Otávio Ataíde comemorava o seu 23.º aniversário. Segundo o jornal O Jogo, o central escolheu um bar na Avenida da Boavista para realizar a sua festa de anos, reunindo amigos e companheiros de equipa. A festa terá começado às 20 horas de domingo.

Pelo menos Tiago Djaló e William Gomes ficaram na festa de Otávio até às quatro da manhã. Samu, entre outros, já estava em casa antes do horário limite definido no regulamento interno, adianta @ojogo. pic.twitter.com/qWnOR6Bd46 — Daily Dragões (@dailydragoes) April 21, 2025

Por se tratar de um dia de folga, à semelhança do que aconteceu no sábado, a hora e a festa não levantaram problemas. Contudo, quatro jogadores do plantel azul e branco terão abandonado a fora já para lá da hora estabelecida no regulamento interno do balneário, motivando a abertura de um processo disciplinar. Segundo a mesma fonte, o aniversariante Otávio, bem como Tiago Djaló e William Gomes foram captados pelos vídeos dos adeptos quando deixavam o local da festa e deverão ser castigados. O quarto elemento deverá ser Martim Fernandes, segundo indica a imprensa desportiva. De acordo com o jornal O Jogo, estiveram ainda presentes outros jogadores dos dragões, como Samu Aghehowa, mas abandonaram a festa bem mais cedo, cumprindo com a hora estabelecida pelo clube.

Alegadamente, Djaló, Samu, Fábio Vieira, William Gomes, André Franco e Otávio estiveram presentes numa discoteca Districkt, no centro da cidade. (+) pic.twitter.com/tRlzk8HfVS — Espaço Portista (@espacoportista) April 21, 2025

O Record escreve ainda que os últimos jogadores a abandonar a festa fizeram-no por volta das quatro horas, com intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) e elementos da claque Super Dragões, que terão descoberto a festa, nas imediações do bar. O Jogo acrescenta que os convites terão sido feitos no decorrer no dia de domingo e que João Mário e Fábio Vieira não estiveram presentes na festa. De recordar que o FC Porto começou a preparar a deslocação a casa do E. Amadora, no sábado, durante a tarde desta segunda-feira (15h30), o que não terá implicação no caso, dado que foi quebrado o regulamento interno do clube.

De acordo com o Record, Otávio é o elemento que mais tem agitado as hostes azuis e brancas, com os adeptos a acusarem o central de ter estado presente noutras festas durante o fim de semana. O brasileiro teve mesmo de apagar os comentários feitos na sua última publicação no Instagram. “Parabéns. Dá-nos uma prenda e vai embora. Tu e essa escumalha toda”, “Rua do meu clube” ou “As festas foram boas este fim de semana? Categoria de Páscoa. É um paraíso a cidade do Porto, não é?”, foram algumas das frases deixadas pelos adeptos portistas.

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