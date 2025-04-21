É um interesse de longa data que está perto de se concretizar. Não é de agora que Carlo Ancelotti vê o seu futuro estar ligado ao Brasil, mais concretamente à seleção cinco vezes campeã do mundo. O técnico italiano esteve bastante perto de rumar ao continente sul-americano antes de renovar contrato com o Real Madrid, mas o negócio deverá consumar-se nas próximas semanas e foi despoletado pela eliminação precoce dos merengues da Liga dos Campeões, por números expressivos, às custas do Arsenal (1-5). De acordo com o The Athletic, o treinador de 65 anos é o favorito para liderar o Brasil no Campeonato do Mundo de 2026, surgindo à frente de Jorge Jesus, o atual treinador dos sauditas do Al Hilal.

Ainda assim, a mesma publicação indica que Carletto tem várias opções em cima da mesa, entre elas permanecer no Real Madrid, mas com uma função mais administrativa e fora dos relvados, à imagem de Jürgen Klopp que, desde janeiro, é o responsável por todo o futebol do grupo Red Bull. Apesar dessa possibilidade, o The Athletic escreve que a preferência do italiano é rumar ao Brasil, que procura treinador depois de Dorival Júnior ter sido demitido em março. A imprensa brasileira indica que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera ter este processo resolvido em junho, antes da próxima paragem internacional.

Nas horas que marcaram a pós-eliminação da Liga dos Campeões, a imprensa espanhola noticiou o envio de um emissário da CBF a Madrid, com a intenção de se encontrar com Carlo Ancelotti. Contudo, esta informação foi negada pela entidade que tutela o futebol brasileiro em declarações ao The Athletic. “O assunto está a ser tratado apenas pelo coordenador-geral executivo das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e pelo presidente Ednaldo Rodrigues. Ambos estão no Rio de Janeiro”, explicou um porta-voz da CBF. As últimas informações indicam que o italiano só está determinado em deixar o Real Madrid se essa for a decisão da direção liderada por Florentino Pérez.

Este dossier terá de ficar concluído nas próximas semanas, já que o clube espanhol pretende ter um novo treinador no Mundial de Clubes, que começa a 14 de junho, nos Estados Unidos, indica o jornal Marca. O The Athletic escreve que o ainda campeão europeu tem uma reunião agendada com Ancelotti para depois da final da Taça do Rei, que acontece no próximo sábado, em Sevilha, diante do Barcelona. Para suceder ao italiano perfilam-se duas opções: um técnico interino, com Santiago Solari e Raúl González na calha, ou um novo treinador, com Xabi Alonso a liderar as preferências.

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No fim de semana, à margem do duelo frente ao Atheltic Bilbau (casa, 1-0), Carlo Ancelotti voltou a abordar o interesse do Brasil, garantindo que o balneário continua unido e determinado em salvar a temporada. “Falei com os jogadores e com o clube. Estamos todos na mesma linha, que é continuar a lutar pelos títulos que faltam. Estamos todos magoados por estarmos fora da competição mais importante [Champions], mas são coisas que podem acontecer no futebol. Nem sempre se ganha. Não há qualquer confronto com o clube. Estamos sempre no mesmo barco. Quem fala em confrontos entre mim e o presidente ou o clube, não está a dizer a verdade. O presidente demonstra-me mais carinho agora do que quando vencíamos. Neste mundo tudo é questionado”, referiu antes do jogo.

⚠️ CBF insiste em ter Ancelotti já antes do Super Mundial. Emissários da entidade estão em Madri e permanecerão lá na próxima semana para tentar acelerar as negociações. O treinador italiano pode realmente deixar o clube merengue. ???? @FabrizioRomano

???? Real Madrid pic.twitter.com/pyL1MvPvBE — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) April 20, 2025

Cafú, um dos melhores laterais direito da história do futebol, falou publicamente sobre o caso e abriu a porta da seleção canarinha a Ancelotti. “Não sabemos se ele vem, se não vem, se sai, se fica no Real Madrid. É uma grande incógnita se o treinador vai para a seleção brasileira. Ancelotti é um técnico muito inteligente, um técnico que todos gostam e um técnico super-campeão que venceu em todos os lugares por onde passou. Esperamos que ele se decida. Se ele vier para o Brasil, será bem-vindo. Tive a oportunidade de estar com ele durante cinco anos, no Milan. Foram cinco anos fantásticos e maravilhosos”, lembrou o antigo internacional brasileiro.

Enquanto o futuro do Real Madrid e de Carlo Ancelotti permanece envolto numa grande incógnita, o Real Madrid continua à procura da dobradinha interna. Nesta altura, está a quatro pontos do líder Barcelona na LaLiga, numa altura em que faltam seis jornadas para o fim do Campeonato espanhol. Para além disso, o emblema madrilenho tem ainda pela frente a final da Taça do Rei, frente aos catalães, e a participação no inédito formato do Mundial de Clubes, no final da época.