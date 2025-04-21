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O Papa Francisco morreu devido a um acidente vascular cerebral, anunciou o Vaticano. O AVC, ou derrame cerebral, conduziu a um coma e a uma paragem cardíaca irreversível, segundo a certidão de óbito publicada ao final da tarde desta segunda-feira pela Santa Sé.

“A morte foi confirmada por registo electrocardio-terapêutico”, indica o documento, assinado pelo diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Vaticano, professor Andrea Arcangeli.

O Papa Francisco, 88 anos, morreu às 07h35 locais (06h35 em Lisboa) desta segunda, na residência na Casa Santa Marta, na Cidade do Vaticano. “Declaro que as causas da morte, segundo a minha ciência e consciência, são as indicadas”, diz o boletim.

Francisco morreu após mais de dois meses a sofrer de graves problemas respiratórios que o obrigaram a permanecer no Hospital Gemelli em Roma durante 38 dias, até 23 de março.

De acordo com os registos médicos, Francisco sofreu um episódio de insuficiência respiratória aguda devido a uma pneumonia microbiótica bilateral, bem como bronquite múltipla, hipertensão e diabetes.