Uma avioneta foi obrigada a realizar uma aterragem de emergência no aeródromo de Cernache, perto de Coimbra, nesta quarta-feira, depois de perder uma das portas no mar, confirmou ao Observador fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra.
Os dois pilotos realizavam um treino sobre o mar, depois de terem levantado voo da região de Leiria, quando notificaram o incidente adianta a mesma fonte.
O alerta foi emitido às 13h11 da tarde desta quarta-feira e “não houve vítimas”. GNR e os Bombeiros já deixaram o local.
Texto editado por Dulce Neto
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