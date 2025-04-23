A Administração Trump está a considerar cortar as taxas alfandegárias impostas às importações da China. Na terça-feira, Donald Trump já tinha admitido, em conferência de imprensa, que estavam a um nível muito elevado, apontando já à sua descida. Mas não concretizou.

Esta quarta-feira, o Wall Street Journal avança, citando fontes anónimas, que, apesar da decisão final ainda não ter sido tomada pelo Presidente norte-americano, a descida poderá colocar as taxas aplicadas à China entre 50% e 65%. Atualmente as tarifas estão em 145%.

Está ainda na equação uma proposta que visa de maneira diferente os produtos considerados uma ameaça para a segurança nacional, que ficariam com taxas mínimas de 100%, face aos que não sejam considerados uma ameaça, que poderiam ter um imposto alfandegário de 35%.

O porta-voz da Casa Branca, Kush Deai, citado pelo Wall Street Journal, diz que o Presidente foi claro: “a China tem de chegar a acordo com os Estados Unidos da América. Quando as decisões sobre as tarifas forem tomadas, serão divulgadas diretamente pelo Presidente. Alguma coisa fora disso é apenas pura especulação”.