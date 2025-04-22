O “senhor atrasado” ou o “senhor tarde demais”, um grande perdedor. Tudo formas como Donald Trump se referiu, nos últimos dias, a Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana. E chegou a ameaçar demiti-lo, embora os especialistas considerem que dificilmente o conseguiria fazer.

As bolsas caíram e o dólar desvalorizou com a ameaça que os mercados viram como podendo por em causa a independência do banco central.

Demorou pouco mais de um dia para que Donald Trump dissesse que, afinal, não tem intenção de demitir Powell. Em declarações na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos disse, ainda, que nunca tinha tido essa pretensão. “Gostaria de o ver a ser um pouco mais ativo nesta ideia de baixar as taxas de juro… mas, não, não tem qualquer intenção de o despedir”. E acrescentou: “este é o momento perfeito para baixar as taxas de juro. Se não o fizer é o fim? Não. Não é”.

Trump parece por assim um ponto final na polémica que nos últimos dias abalou mercados, não apenas depois de ter dito que o fim do mandato de Powell deveria acabar o mais depressa possível. E depois do seu conselheiro Kevin Hassett ter admitido que a Casa Branca estaria a estudar de que forma poderia despedir o presidente da Fed. O Wall Street Journal indica, mesmo, que em privado Trump admitiu a possibilidade de demitir Powell.

Nesta conferência na Casa Branca, Trump admitiu, também, que as taxas alfandegárias sobre a China, de 145%, são muito altas. “Não ficarão tão elevadas. Vão descer substancialmente. Mas não vão ser zero. E chegaram a ser de zero”.

O Presidente dos EUA disse que esta possível redução será fruto de negociações que “estão a correr bem” entre Washington e Pequim, porque “todos querem estar envolvidos” nos mercados norte-americanos.