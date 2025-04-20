Divórcio (litigioso) entre EUA e China não é uma luta de boxe, é a divisão de um átomo – "é um desastre" para a economia mundial

Para a economia americana, a entrada de bens chineses nas últimas décadas deu ao consumidor acesso a produtos mais baratos, libertando rendimento disponível aos norte-americanos, ajudando a controlar a inflação e permitindo que a economia dos EUA apostasse em setores mais inovadores, de maior valor acrescentando. É por isso, diz João César das Neves, que esta “guerra comercial” é “um desastre que pode dar cabo das relações económicas que se desenvolveram a nível global e está, sobretudo, a afetar de forma gravíssima a economia americana – para a economia americana, isto é uma catástrofe“.

No último quarto de século, desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, os produtos chineses conseguiram ter grande penetração na economia norte-americana, muito assente no consumo privado – um caminho que já tinha começado em 1979, quando os dois países assinaram um acordo comercial. Um efeito colateral disso foi que o setor industrial perdeu postos de trabalho essencialmente em algumas regiões que nas gerações anteriores tinham sido o coração pulsante da indústria dos EUA – embora a economia, como um todo, tenha crescido a uma média anual de 2,1% desde 2000 (valor já descontado da inflação).

Gerou-se um gigantesco desequilíbrio na balança comercial de bens: os EUA exportam anualmente 144 mil milhões de dólares em bens para a China, ao passo que em sentido contrário viajam 439 mil milhões. Para Trump, este desequilíbrio da balança comercial (de bens) significa que a China tem vindo a “roubar [os EUA] à descarada” – embora o Presidente dos EUA não refira que, nos serviços, os EUA têm com a China um excedente de 278 mil milhões (2023), sobretudo turismo e serviços empresariais e financeiros.

Organização Mundial do Comércio passa a prever uma contração do comércio global de bens ↓ Mostrar ↑ Esconder A Organização Mundial do Comércio (OMC) alertou na quarta-feira que as perspetivas para o comércio global se “deterioraram acentuadamente” fruto das mudanças tarifárias determinadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. No relatório “Perspetivas e Estatísticas do Comércio Global”, a OMC estima, com base nas tarifas atualmente em vigor (e considerando a suspensão de 90 dias das “tarifas recíprocas”), o volume do comércio mundial de bens deverá cair 0,2% em 2025, podendo, depois, registar uma recuperação “modesta” de 2,5% em 2026. A nova estimativa de um declínio de 0,2% no comércio mundial (de bens) em 2025 é quase três pontos percentuais inferior ao que teria sido num cenário de base de “tarifas baixas”, acrescenta a OMC, que acrescenta que o declínio será particularmente acentuado na América do Norte, onde as exportações deverão cair 12,6% este ano.

A China, por seu lado, aplicou os proveitos da exportação de bens para os EUA e para o resto do mundo no desenvolvimento das suas infraestruturas e na compra de ativos noutras geografias, nomeadamente garantindo um acesso – agora e no futuro – aos recursos naturais de que o país necessita para continuar a desenvolver-se. Convicto de que a China, embora perca economicamente, está a ter ganhos diplomáticos importantes, João César das Neves argumenta que os chineses “estão a usar isto para mostrar ao terceiro mundo que os EUA são aquilo que eles sempre disseram que eles eram, a confirmar todo o mal que a China sempre disse sobre eles”.

Cenário “extremo”, mas “plausível”, pode tirar 1,6% ao crescimento mundial

Um cenário extremo nesta “guerra comercial”, em que as tensões comerciais continuam a escalar e as negociações em curso não atenuam as “tarifas recíprocas” anunciadas (e suspensas) por Trump, poderá fazer esfumar 1,6 pontos percentuais ao Produto Interno Bruto (PIB) global, calcula a consultora financeira britânica Capital Economics num exercício de previsão de vários cenários.

Embora extremo, esse cenário é “plausível“, sublinha a consultora financeira, salientando que isso é mais do que os 1,5 pontos percentuais que se estima que a crise da dívida soberana europeia tenha retirado ao ritmo de crescimento global, na década passada. Nesse cenário, “o PIB global iria crescer 2,2% em 2025 e 2,3% em 2026, o que seria mais baixo do que o crescimento mundial em 2008 [o ano do colapso do Lehman Brothers] e sensivelmente o mesmo crescimento que houve em 2001 após o estouro da ‘bolha das dotcom‘”.

Com as tarifas aplicadas pelos EUA e pela China, que já atingiram níveis que há poucos meses seriam considerados inimagináveis, muitos produtos que a “fábrica do mundo” se acostumou a produzir nas últimas décadas vão ter um caminho mais difícil até ao consumidor norte-americano. Esse consumidor já sofreu um aumento médio de 24% nos preços nos últimos cinco anos, devido ao surto inflacionista, e agora poderá ter de pagar mais para ter acesso a alguns bens do dia a dia.

Mobília, eletrodomésticos, peças industriais e brinquedos são alguns dos principais produtos produzidos pelas fábricas sediadas na costa leste da China e que, agora, arriscam ficar sem destino viável. Se as tarifas aplicadas por Donald Trump – as que já foram anunciadas ou, eventualmente, outras que venham a ser lançadas se a escalada na “guerra comercial” continuar – a China irá ver-se numa situação de excesso de capacidade industrial.

O conflito comercial lançado por Donald Trump apanha a economia chinesa numa fase “muito frágil”, com desafios demográficos e uma “bolha” imobiliária que se está a tentar esvaziar de forma controlada – o que já seria uma missão difícil se se mantivesse o “crescimento sincronizado” em que a economia mundial tem vivido mas será ainda mais complicado se se confirmarem os receios de estagnação ou, mesmo, recessão.

Além disso, desde a pandemia de Covid-19 a China perdeu investimento estrangeiro, tendo-se tornado cada vez mais difícil nos últimos anos fazer negócios naquele país devido às apertadas regras de segurança nacional que constrangem a atividade das empresas. João César das Neves admite, no entanto, que, “com isto, até pode aumentar a confiança e a união dentro da China – quando se arranja um tipo lá fora para atirar as culpas de muito do mal que acontece, as coisas ficam mais fáceis. Aliás, Fidel Castro viveu assim 50 anos, atirando as culpas para o vizinho americano”.