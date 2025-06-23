O comandante da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Madeira, Marco Nunes, disse ser “imperioso” dotar a instituição de instalações adequadas na região autónoma e considerou que o reforço orçamental é uma “necessidade permanente”.

“É urgente criar condições dignas para albergar valências essenciais, como o controlo costeiro e fronteiras, bem como a proteção e socorro, com instalações modernas e equipadas para treino, preparação e resposta a situações de emergência”, avisou.

Marco Nunes falava na cerimónia do Dia do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana, no Funchal, que esta segunda-feira assinala 16 anos com esta designação.

“Face ao crescente volume e complexidade das missões é imperioso dotar o Comando Territorial da Madeira de instalações adequadas”, alertou, reforçando: “As atuais infraestruturas, embora funcionais e bem conservadas, já não respondem plenamente às necessidades operacionais, logísticas e formativas de uma força chamada diariamente a intervir em múltiplos domínios.”

Marco Nunes sublinhou que as especificidades da Região Autónoma da Madeira distinguem o Comando Territorial da GNR como uma “unidade de peculiar singularidade”, à qual são impostos “níveis de responsabilidade e de exigência elevados e permanentes“.

“Os nossos militares são simultaneamente guardiões do ambiente, fiscais, guardas de fronteira, investigadores e agentes de proteção civil, o que exige formação contínua, elevada especialização e equipamentos adequados para o efeito”, explicou.

O responsável disse, por outro lado, que o reforço orçamental do Comando Territorial da Madeira é uma “necessidade permanente” e decorre do aumento das solicitações, da complexidade das missões e da necessidade de formação contínua.

“Se as dotações financeiras forem deficientes, corremos o risco de ver comprometida a nossa capacidade de resposta e, consequentemente, a segurança e bem-estar da população madeirense”, alertou.

Marco Nunes, que chefia o Comando Territorial da Madeira da GNR desde 2023, destacou a cooperação com várias instituições, nomeadamente o Governo Regional, salientando que a colaboração é “efetiva, regular e profícua”.

“Hoje, dispomos de parceiras sólidas, baseadas na confiança mútua, que criam sinergias e convergências para melhor servir a população“, realçou.

A cerimónia do Dia do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana contou com a presença de várias entidades regionais e também do comandante-geral da GNR, Rui Alberto Veloso.