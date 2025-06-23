Consulte aqui o enunciado da prova e aqui os critérios de correção do segundo exame desta segunda-feira.

A segunda semana da primeira fase de exames do ensino secundário continuou com a prova de Inglês de 11.º ano, que se realizou às 14h. Foi o segundo exame do dia, seguindo-se à prova de História A.

No exame de Inglês inscreveram-se, este ano, 15.659 pessoas (mais cerca de 1.700 que no ano anterior), sendo a oitava prova com maior número de inscritos.

Este ano os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

No total, este ano inscreveram-se na 1.ª fase dos exames finais do Ensino Secundário mais de 160 mil estudantes, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. A primeira fase dos exames nacionais vai continuar até ao dia 30 de junho, sendo que as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte.

Na próxima terça-feira, dia de S. João, não será realizado qualquer exame. As provas serão retomadas quarta-feira, com o exame de Geometria Descritiva A (às 9h30) e o exame de Economia A (às 14h).