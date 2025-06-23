Consulte aqui o enunciado da prova e aqui os critérios de correção do segundo exame desta segunda-feira.
A segunda semana da primeira fase de exames do ensino secundário continuou com a prova de Inglês de 11.º ano, que se realizou às 14h. Foi o segundo exame do dia, seguindo-se à prova de História A.
No exame de Inglês inscreveram-se, este ano, 15.659 pessoas (mais cerca de 1.700 que no ano anterior), sendo a oitava prova com maior número de inscritos.
Este ano os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.
No total, este ano inscreveram-se na 1.ª fase dos exames finais do Ensino Secundário mais de 160 mil estudantes, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. A primeira fase dos exames nacionais vai continuar até ao dia 30 de junho, sendo que as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte.
Na próxima terça-feira, dia de S. João, não será realizado qualquer exame. As provas serão retomadas quarta-feira, com o exame de Geometria Descritiva A (às 9h30) e o exame de Economia A (às 14h).
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]