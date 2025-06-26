Há seis novas entradas para a direção da bancada socialista e apenas um dos nomes do anterior grupo não é reconduzido em funções pela futura liderança. O grupo será liderado por Eurico Brilhante Dias, com José Luís Carneiro a optar por manter a quase totalidade dos anteriores vices da bancada, só saiu Tiago Barbosa Ribeiro.

A eleição da liderança parlamentar vai acontecer depois de eleito o novo líder do partido, não tendo ainda uma data marcada. Mas a composição da direção já está acertada e aumenta face à que existia — a intenção foi garantir representatividade territorial –, com o futuro líder a preferir não afastar nomes que estiveram à frente da bancada na era de Pedro Nuno Santos.Uma linha semelhante à que se propõe seguir para a nova direção nacional do partido, que quer compor depois de eleito líder, como o Observador adiantou.

De novo entra Eurico Brilhante Dias, para a liderança do grupo, e também Luís Testa (que voltou ao Parlamento nesta legislatura, eleito por Portalegre), Pedro Sousa (eleito por Braga), Rui Santos (Vila Real), Júlia Rodrigues (Bragança) e Porfírio Silva (que foi eleito pelo Porto, tendo sido repescado na sequência da organização das listas de candidatos do PS após a saída inesperada de Sérgio Sousa Pinto).

Como vices presidentes do grupo parlamentar mantêm-se os deputados António Mendonça Mendes, Mariana Vieira da Silva, Luís Graça, João Torres, Marina Gonçalves, Pedro Delgado Alves (que assumiu temporariamente as funções de interino) e Ana Paula Bernardino. Fazem ainda parte da equipa, por inerência, os deputados eleitos pelas regiões autónomas, Francisco César e Sofia Canha, a presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais, e a presidente da JS, Sofia Pereira.

Os coordenadores setoriais do partido têm algumas alterações, com Isabel Moreira a ficar como a coordenadora do grupo parlamentar para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a coordenar a Transparência, onde estava Moreira, passa a estar Pedro Delgado Alves.

Com os Negócios Estrangeiros ficará Catarina Louro, Luís Dias na Defesa, Eduardo Pinheiro nos Assuntos Europeus (estava Ana Sofia Antunes, que agora vai concorrer à Câmara de Oeiras). Miguel Costa Matos vai ser o coordenador para a comissão parlamentar de Orçamento e Finanças e Nuno Fazenda para a de Economia. Pedro do Carmo coordenará a área da Agricultura, Aida Carvalho a Educação, Susana Correia vai coordenar a área da Saúde (onde estava João Paulo Correia, outro candidato autárquico do PS). Miguel Cabrita vai repetir-se na coordenação da área do Trabalho. Pedro Vaz fica com o Ambiente, Paulo Silva com a Juventude e o Desporto, Jorge Botelho com o Poder Local e Frederico Francisco com as Infraestruturas.

Para o Conselho de Administração do grupo parlamentar, o PS terá Hugo Costa e ainda Irene Costa e Patrícia Faro. E no Conselho de Fiscal Armando Mourisco, Sofia Andrade e Sandra Lopes.

O PS enfrenta no Parlamento o pior cenário de sempre, tendo passado a terceira força política pela primeira vez. Nas eleições legislativas, o Chega conseguiu eleger mais dois deputados que os socialistas. O cenário não podia ser mais diferente do que aquele que Eurico Brilhante Dias teve da última vez em que foi líder parlamentar, a convite de António Costa que tinha acabado de conquistar uma maioria absoluta (2022).