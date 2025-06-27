Pode consultar aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova de 11.º ano.

A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário está a chegar ao fim. Esta sexta-feira foi o penúltimo dia de provas, sendo realizados os exames de Desenho (às 9h30) e Filosofia (às 14h). Neste último inscreveram-se 23.473 pessoas (mais 5.809 face a 2024), sendo o quinto exame com maior número de inscritos.

O aumento explica-se, em parte, com a alteração das regras dos exames (após terem mudado temporariamente em virtude da covid-19): este ano os alunos voltam a ser obrigados a realizar três exames nacionais. Além de Português A (que se tornou obrigatório para todos), podem fazer dois exames da componente de formação específica da sua área ou um exame da componente de formação específica e o exame de Filosofia.

No total, este ano inscreveram-se na primeira fase dos exames finais do Ensino Secundário mais de 160 mil estudantes, segundo dados do Júri Nacional de Exames divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação. A realização de exames da primeira fase vai continuar até ao dia 30 de junho, sendo que as notas serão divulgadas no dia 15 do mês seguinte.

A primeira fase destas provas de secundário termina na próxima segunda-feira, com o exame de Matemática A, MACS (Matemática Aplicada às Ciências Sociais) e Matemática B às 9h30 e, da parte da tarde, as provas de História B e Latim A.