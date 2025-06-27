A Polícia Judiciária deteve, na quarta-feira na região do Algarve, um estrangeiro acusado do crime de burla qualificada, que tinha um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, revelou a polícia.

“Entre 2019 e 2022, o suspeito terá arquitetado um esquema, que consistiu na celebração fictícia de contratos de fornecimento de equipamento e uniformes desportivos com organizações afiliadas, após o que os fundos atribuídos foram ilegalmente retirados e distribuídos entre os membros do grupo criminoso”, escreve o gabinete de imprensa da Policia Judiciária.

Segundo a investigação, o dinheiro era depois transferido através de intermediários ou emitido como dividendos, “tendo causado um prejuízo ao Estado avaliado em cerca de um milhão e oitocentos mil euros, ao câmbio atual”.

A PJ acrescenta que estes crimes podem levar a uma condenação de 12 anos de prisão.

A detenção do homem de 69 anos foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, no âmbito da cooperação internacional, e o suspeito irá agora ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, para aplicação de medida de coação tendo em vista o desenvolvimento do processo de extradição.