Uma trabalhadora dos serviços de limpeza de Barcelona morreu este sábado à tarde após ter cumprido as suas funções em plena onda de calor.

De acordo com o jornal La Vanguardia, a trabalhadora esteve no bairro do Raval (Ciutat Vella). Ao chegar a casa, perdeu a consciência, tendo morrido pouco depois. Agora, está prevista uma autópsia para apurar as causas da morte e determinar se estão relacionadas com as altas temperaturas.

O site Accuweather indica que para ontem, 28 de junho, estavam previstas temperaturas máximas de 31ºC. Para hoje, 29 de junho, esperam-se temperaturas máximas de 35ºC na cidade catalã.

A Câmara de Barcelona lamentou a morte da trabalhadora e deu os seus pêsames aos colegas e familiares.

Nas redes sociais, os colegas da funcionária partilharam imagens onde se lê, numa t-shirt, “cuidem de Barcelona”, com a questão: “Nós cuidamos de Barcelona, quem cuida de nós?”.

Horas depois de se saber da morte, indica o La Vanguardia, a empresa responsável promoveu uma conversa para informar os funcionários sobre como lidar com o calor extremo. Contudo, as sessões não se costumam realizar, aponta o jornal.

A hipótese que mais se afigura para a causa da morte da funcionária é a de golpe de calor, adianta o jornal El País.